Craig Mazin confiesa cómo visualiza la segunda temporada de The Last uf Us

Craig Mazin dio a conocer que habrán más temporadas de The Last uf Us en el futuro.

The Last us Us destacó por ser una de las series más exitosas de HBO con 24 nominaciones a los premios Emmy. La producción inspirada en el videojuego tuvo una enorme receptividad, sobre todo en los aficionados de este popular título.

Ahora, el showrunner y cocreador de la serie, Craig Mazin, reveló algunos detalles de lo que será la segunda temporada de esta emblemática producción.

Y es que si la primera temporada de la adaptación del juego de Naughty Dog logró cautivar al público, este nuevo lanzamiento promete un acercamiento mayor a las historias de Joel y Ellie. Algo que no había sucedido con las entregas de PlayStation. Si bien es cierto que el juego actualmente también se encuentra disponible para PC, todo ese auge creció a partir del éxito de la serie de HBO.

Este nuevo estreno podría incluir a un nuevo personaje: Abby. Sin embargo, tras las recientes huelgas de guionistas y actores, el proyecto audiovisual permanece en pausa. Además, uno de los aspectos más interesantes es que Craig Mazin aseguró que en muchas partes se mantendrán fieles al videojuego, tal y como sucedió en la primera entrega.

The Last uf Us tendría más de 2 temporadas

El cocreador de la serie Craig Mazin reveló que dependiendo de la respuesta del público podrían trabajar en una tercera temporada. Y es que los planes serían continuar alargando la producción. Si bien manifestó que todo dependerá de cómo los usuarios reciban la serie, le objetivo principal es continuar con las grabaciones.

“Hay mucha más historia que contar, así que la serie no va a terminar con la temporada 2, a menos que nadie la vea y entonces la cancelen“, seguía afirmando que todo está en manos del público en realidad. “Hay algunas cosas que las vamos a hacer exactamente como en el juego y otras que las vamos hacer muy diferentes, siguiendo nuestro método”, declaró Mazin.

El showrunner también expresó que esta vez no será indispensable jugar el videojuego de Naughty Dog para poder entender la trama y el contexto, pues la serie abordará la historia de forma más completa. Además, reiteró que habrán algunos “giros interesantes” que sorprenderán incluso a los jugadores del exitoso título.

¿Qué sucederá con Bill y Frank?

Una de las partes más polémicas de la serie, sin duda se centró en la historia de Bill y Frank. El episodio 3 que protagonizaron estos dos personajes se basó en una emotiva narrativa llena de romance, amor, tristeza y sacrificio. La trama de ese capítulo dio mucho de qué hablar e incluso una gran cantidad de fanáticos pidieron la expansión de la historia.

Sin embargo, Mazin ya afirmó que no habrá otro episodio completo dedicado a la pareja, por lo que se descartan los planes de un spinoff en el futuro.

“Lo que no verás es, por ejemplo, otro episodio especial con Bill y Frank, no lo vamos a explotar. Cuando hacemos algo que creemos que es bueno, dejamos que sea como es y vemos otras cosas que hacer”, agregó Mazin.

Así pues, habrá que esperar un poco más para conocer otros detalles de lo que serán las nuevas entregas de esta serie tan exitosa inspirada en el popular videojuego. Lo más probable es que el lanzamiento se produzca en 2025.