Desde el 21 al 24 de julio estarán disponibles para PS5, Xbox Series X/S, Xbox One y PC los siguientes juegos gratis: The Witcher 3, The Elder Scrolls Online, The Crew Motorfest.

Como es usual, en este mes de julio continúan las promociones de los videojuegos a los que podrás acceder de forma gratuita durante unos días.

De esa forma, podrás sumar a tu biblioteca las versiones completas de algunos juegos sin tener que gastar dinero. La gran oferta estará disponible por este fin de semana y no solo permitirá acceder a pruebas de coste cero, sino también a regalos de títulos para PC.

En la Epic Games Store se dio una nueva actualización para poder ingresar a nuevos “regalos” semanales. Y es que cada jueves a las 17:00 horas, este espacio ofrece gratis varios títulos. Esta semana The Elder Scrolls Online y Murder by Numbers fueron los títulos escogidos.

Por ende, lo único que necesitarás es aprovechar los días en los que se inicien estas promociones, para así ir sumando videojuegos que podrás conservar por tiempo ilimitado.

Otros juegos gratis en Free Play Days de Xbox Live Gold

Son varias las plataformas que buscan llamar la atención de los aficionados, a partir de ofertas únicas que los atraigan a jugar de forma regular en estos espacios. Es por eso que todos aquellos que posean suscripciones en Xbox Live Gold a través de Xbox Series X/S o Xbox One contarán con sorpresas imperdibles. Y es que los usuarios podrán acceder de forma gratuita a diversos juegos sin un tiempo límite.

Así pues, la gran promoción denominada Free Play Days ofrece a los jugadores la oportunidad de incursionar en juegos diferentes sin invertir su propio capital. Además, esta oferta también estará abierta a los usuarios suscritos a Xbox Game Pass Ultimate.

De esa forma, se podrán encontrar gratis los siguientes juegos:

PGA Tour 2K23 Cross-Gen Edition

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition

Meet Your Maker

Steam no se queda atrás

Steam es una de las plataformas más exitosas del sector gaming, que ha acogido mayor popularidad en los últimos años, por la gran cantidad de bonificaciones y promociones que les proporciona a los jugadores.

Por el momento, una de sus ofertas recientes incluye jugar gratis el Legion TD 2. Este es un tower defense multijugador que estará disponible sin costo alguno hasta el 24 de julio a las 19:00 horas.