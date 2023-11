¿Cuántos niveles tendrá The Last of us 2 Remasterizado?

La llegada de la nueva entrega remasterizada de The Last of Us continúa dando de qué hablar por las recientes filtraciones sobre la cantidad de niveles que tendrá el videojuego de Sony.

Después de varios meses de incertidumbre por los rumores de la posible llegada de The Last of Us 2 Remasterizado, por fin se confirmó el lanzamiento por parte de Sony. Ahora, nuevas filtraciones sugieren que el juego constará de varios niveles.

La noticia causó revuelo en redes sociales, siendo tendencia por la gran cantidad de fanáticos que espera con ansias el estreno de la segunda parte del videojuego.

Dicha información se dio a conocer por medio de un trabajador de la compañía desarrolladora. Aunque todavía la empresa no ha confirmado los detalles de cada fase, se habla de a menos 12 niveles distintos con modalidades completamente nuevas.

The Last of Us 2 por ahora solo en PS5

La nueva versión del juego The Last of Us por el momento solo estará disponible en Play Station 5. El lanzamiento exclusivo de la secuela que estrenó en 2014 para PS4 ahora contará con una versión remasterizada.

Cabe destacar, que dicho estreno ya se había anunciado en 2016, en el evento de PlayStation Experience. Sin embargo, no fue hasta ahora que se pudo acceder a mayores detalles con el tráiler que publicó el gigante tecnológico.

Aun así, no se descarta que posteriormente el juego incluya una versión compatible con PC, sobre todo porque es de esperarse que Sony realice los ajustes correspondientes para disfrutar de la entrega desde distintas vías.

Más detalles del lanzamiento

El nuevo juego denominado Sin Retorno ya confirmó sus dos primeros personajes jugables. Estos serán Lev y Dina, aunque poco a poco se espera que se vayan descubriendo todas las opciones disponibles.

En una mezcla de terror, aventuras y supervivencia, los jugadores podrán controlar a varios protagonistas en un mismo universo. ¡Y no es todo! pues se producirán encuentros aleatorios y combates excepcionales.

De igual forma, los usuarios podrán acceder a premios y recompensas únicas a medida que vayan avanzando de nivel, al competir con sus contrincantes en una tabla clasificatoria mundial.