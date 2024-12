Descenders Next: el juego definitivo de deportes extremos

Descenders Next, el revolucionario juego de deportes extremos que cambiará bicicletas por tablas de snowboard y mountainboard.

Descenders Next, la secuela del popular videojuego Descenders, promete llevar los deportes de riesgo al siguiente nivel. Con su lanzamiento previsto para 2025, este juego ofrece una experiencia completamente renovada, cambiando las bicicletas por tablas de snowboarding y mountainboarding. Con entornos impresionantes y modalidades de juego únicas, Descenders Next captura la esencia de los deportes extremos.

Descenders Next: Desde las bicis a las tablas

No More Robots y RageSquid han decidido dar un giro refrescante a su exitoso Descenders lanzado en 2019. En lugar de las clásicas carreras en bicicleta, Descenders Next permitirá a los jugadores surcar montañas nevadas y senderos escabrosos con su tabla. Cada una de las modalidades de juego—snowboarding y mountainboarding—ofrecerá controles y mecánicas específicas que desafiarán a los jugadores a perfeccionar sus habilidades para poder destacarse en el juego. Y mientras que las bicicletas no estarán disponibles al inicio, no se descarta que puedan añadirse en el futuro para seguir ampliando la experiencia del juego.

Explora entornos y compite en línea

Una de las características más emocionantes de Descenders Next es su enfoque en la variedad de entornos. Los jugadores podrán explorar diferentes biomas, cada uno adaptado a un deporte específico, ya sean picos nevados o terrenos de tierra rugosa. Las pistas se crean tanto de manera procedimental como a mano, garantizando que cada descenso sea único. Además, las búsquedas del tesoro añaden un toque extra de diversión, permitiendo a los jugadores desbloquear equipamiento especial.

El juego también contará con modalidades multijugador en línea, lo que permite competir junto a amigos y jugadores de todo el mundo. Aquí es donde realmente se lucen las personalizaciones, ya que los jugadores podrán ganar reputación y desbloquear nuevas tablas y equipos para destacar en la pista.

Lanzamiento y disponibilidad

Aunque inicialmente será exclusivo para consolas Xbox y PC, Descenders Next eventualmente hará su debut en PlayStation. Estará disponible desde el primer día en Game Pass, asegurando que un amplio público pueda disfrutarlo tan pronto salga al mercado. Los creadores prometen que llegará con más contenidos que su predecesor, ofreciendo un videojuego robusto desde su lanzamiento.

Descenders Next busca posicionarse como el juego de deportes extremos que todos querrán probar. Ya sea que prefieras deslizarte solo o competir en línea, este juego tiene algo para todos los amantes de la adrenalina. Si estás ansioso por desafiarte en nuevas disciplinas y explorar vastos biomas, estás en el lugar correcto. La montaña te espera ¿serás capaz de conquistarla?