El mundo del fútbol virtual sigue lleno de emoción por el el EA Sports FC 24, el videojuego que simula una de las competiciones más prestigiosas de todo el mundo.

Además del ansiado TOTY, que da premios a los mejores jugadores en cada año, el juego además ofrece otras formas de mejorar nuestro equipo de cartas FC Pro Live, que se actualizan en función del rendimiento de los jugadores profesionales que los representan.

Este torneo reúne a algunos de los mejores jugadores competitivos del EA Sports FC 24. Los cuales entre sí en cuatro grupos para llegar a un evento final.

Cada uno de ellos elige una sola tarjeta FC Pro Live, que puede ser de cualquier liga o nacionalidad, y tiene un color morado distintivo.

Estas cartas tienen la habilidad especial de poder recibir hasta cinco mejoras a lo largo del torneo.

La primera mejora se obtiene nada más participando en el torneo, la segunda ganando un solo partido. Por su parte, la tercera se obtiene acumulando siete puntos o más, la cuarta clasificándote para el ultimo evento y la quinta ganando todo el torneo.

En la jornada del lunes, se decidió por fin el Grupo B del FC Pro Open, y las cuatro cartas del FC Pro Live que consiguieron nuevas mejoras para Ultimate Team.

Estas son las siguientes:

El próximo lunes se decidirá la suerte del Grupo C del FC Pro Open, y las tarjetas del FC Pro Live implicadas son Hirving Lozano (ManuBachoore), Mohamed Simakan (Vejrgang), Kalidou Koulibaly (AbuMakkah), Dele Alli (seanldw), Angelo Ogbonna (AntoniniGabriel).

