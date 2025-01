El creador de Fallout apuesta por los juegos violentos por la cantidad de público que atrae

¿Alguna vez pasarán de moda los juegos violentos?

Si algo genera polémica en la industria de videojuegos es el tema de la violencia, en específico los RPG triple A. Ante la duda, uno de los creadores de la saga Fallout salió a defender el género y a reflexionar sobre el consumo de contenido moderno. Del mismo modo, aseguró que los juegos violentos serán la norma hasta que la demanda así lo permita.

Tim Cain, desarrollador estadounidense y actual creador de contenido en YouTube, atendió como de costumbre las preguntas de la comunidad sobre la labor creativa. Sin duda, uno de los debates más atractivos es por qué la violencia y el gore siguen siendo una fórmula atractiva si fomentan prácticas ilícitas y está científicamente comprobado su impacto en el comportamiento de menores.

Juegos violentos a petición del público

Les guste a muchos o no, Cain especificó que “las compañías hacen los juegos que los jugadores compran”. En pocas palabras, defiende que se sostenga tal patrón argumentativo si eso significa el repunte de las ventas y un sólido ingreso monetario al estudio y demás implicados. El programador de Fallout reveló que los RPG de acción obtienen mejores resultados comerciales que los clásicos.

Sin duda, el morbo ha sido históricamente uno de los elementos más llamativos en la industria del entretenimiento, en el formato que sea. Para Cain, también representa una importante oportunidad de marketing y afirma que una de las mayores insistencias del público es que “el jugador combata”.

¿Alguna vez se acabará este estilo de videojuegos?

Los juegos violentos continuarán siendo una discusión hasta que se puedan mermar sus efectos negativos y, lamentablemente, no cesarán mientras sus ventas sean más altas que un juego de rol convencional.También dio a entender que muchos estudios no están de acuerdo con el contenido, por muy explícito o no que sea, pero lo hacen porque destacar entre una demandante audiencia lo amerita.

De igual modo, el creador insistió en votar y aportar nuevas ideas a las empresas: “Si crees que eres una gota en el balde, si mucha gente lo hace, esas gotas se convierten en una tormenta y las empresas escuchan”. Esta propuesta resulta esperanzadora especialmente para los amantes de la simulación, que son bastantes, no por menos Stardew Valley suma más de 41 millones de copias, un poco más de 20 millones en PC y casi ocho millones en Nintendo Switch.