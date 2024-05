Desde enero de este año se filtró una presunta colaboración entre LEGO y The Legend of Zelda con un primer set de construcción para la franquicia japonesa de Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka.

Todavía no hay un anuncio oficial al respecto. Pero, las fuentes afirman que se trata de una ambientación en el Gran Árbol Deku y contendrá cuatro figuras y dos diseños distintos. Cada uno influenciado en un juego de la saga: uno en Ocarina of Time disponible en 3DS y otro inspirado en Breath of the Wild de Nintendo Switch.

Bricktastic que es un blog con muchos aciertos fue uno de los primeros medios en anunciar esta alianza con LEGO. El modelo de The Legend of Zelda Ocarina of Time tendrá hojas verdes y la versión Breath of the Wild con hojas rosadas. Además, para armar cada diseño será necesario reconstruir el árbol desde cero.

Otros detalles del set LEGO The Legend of Zelda

Otra descripción de las minifiguras del set menciona Link Clásico, Link Joven Clásico, Link de Breath of the Wild y Zelda de Breath of the Wild. Esta edición incluye elementos que representan el Escudo Hyliano y la Ocarina de LEGO.

Ambos modelos vienen sobre una base negra decorada de vegetación y una placa con el logo de Zelda en la vista frontal. Según Nintenderos, el set tendrá un total de 2500 piezas bajo el código de 77092.

LEGO Zelda: El Gran Árbol Deku es de la compañía Nintendo y se estima su fecha de lanzamiento para el 1ero de septiembre de 2024 con un precio alrededor de los 300 euros. La edad mínima recomendada para adquirir este set es de 18 años.

En el 2023 los aficionados enloquecieron con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Junto a ese estreno se filtraron imágenes del juego de construcción, mismas que la empresa danesa eliminó para detener los rumores.

No es la primera vez que se asocian estas dos grandes marcas en el mundo del entretenimiento. A finales de enero el usuario jheewee de Reddit, y jugador de Zelda Breath of the Wild, creó una versión de las Bestias Divinas en LEGO. En específico de Vah Medoh y Vah Naboris.

Más estrenos de LEGO

El estreno de Zelda ocurre en el mismo contexto de LEGO Animal Crossing: New Horizons y de la figura LEGO Super Mario El Poderoso Bowser. Ambas disponibles en My Nintendo Store.

Estas son las dos primeras franquicias de la gran N en desarrollar los sets de construcción.