Para muchos fans de Pokémon, los juegos de la Segunda Generación representan una época dorada. Uno de los giros más sorprendentes en estos títulos es la oportunidad de viajar a Kanto una vez completada la aventura en Johto.

En la era moderna, guardar una sorpresa como la de Pokémon Oro, Plata y Cristal sería casi imposible debido al contexto en el que vivimos. Estos juegos se lanzaron durante el cambio de milenio y aparecieron en una época en la que el acceso a internet no era tan común y las redes sociales no tenían la inmediatez y el impacto de hoy. En aquel entonces, materiales promocionales como los anuncios de televisión no revelaban la inclusión de Kanto.

Hoy en día, internet es el principal canal de información para las compañías de videojuegos como Nintendo. Las redes sociales están llenas de comunidades que se dedican a filtrar detalles de juegos usando técnicas de minería de datos. La constante avalancha de información hace que mantener secretos de este calibre sea prácticamente imposible en el mundo de los videojuegos. De hecho, la red redujo la capacidad de muchos títulos para sorprendernos.

Si Pokémon Oro, Plata y Cristal se hubiesen lanzado en la actualidad, es probable que Game Freak hubiese utilizado la posibilidad de regresar a Kanto como un punto clave en su estrategia de marketing a fin de subrayas la nostalgia y las horas adicionales de juego que esto aportaría.

Las posibilidades de poner dos regiones en Pokémon

Imagina que eres un niño de diez años, y acabas de conquistar los ocho Gimnasios de Johto. Pero, al cruzar una orilla, un NPC te revela que llegaste a Kanto.

Al consultar el mapa del PokéGear, confirmas que efectivamente estás en la región donde comenzó todo. Esta revelación se basa en la conexión geográfica entre Johto y Kanto, siendo regiones vecinas inspiradas en las áreas reales de Kansai y Kantō en Japón, respectivamente.

A medida que avanzas, llegas a la Liga Pokémon, atravesando lugares conocidos de Rojo, Azul y Amarillo como la Calle Victoria. La trama original menciona que el Team Rocket desapareció hace 3 años.

Hasta este punto, puede parecer solo un detalle interesante. Sin embargo, la verdadera sorpresa llega tras derrotar a Lance, el actual Campeón, y completar la Liga Pokémon. Después de los créditos, recibes un Ticket de Barco para el S.S. Aqua en Ciudad Olivo. Tras el viaje, desembarcas en Ciudad Carmín en Kanto, abriendo un nuevo mundo de posibilidades.

La experiencia no se termina

Es en este momento cuando te das cuenta de que Pokémon Oro, Plata y Cristal ofrecen dos juegos en uno. Puedes explorar Kanto, desafiar a los entrenadores, enfrentarte a los líderes de Gimnasio y más. Es notable cómo los desarrolladores utilizaron las limitaciones del sistema para explicar la ausencia de ciertas áreas.

Parte del encanto de este contenido post-juego era explorar una región familiar y descubrir cómo había cambiado en tres años.

Experimentar todo esto sin spoilers fue, para muchos, el momento más impactante de la saga Pokémon. Este impresionante giro catapultó a la entonces joven serie de Game Freak y Nintendo a nuevas alturas, creando una experiencia inolvidable para los jugadores.