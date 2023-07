El nuevo lanzamiento de Ubisoft es uno de los más esperados. A medida que la compañía va revelando los detalles de este nuevo estreno, el deseo de los aficionados por conocer del juego continúa en aumento.

Además, uno de los elementos más interesantes es que se constituye como el primer videojuego de mundo abierto de Star Wars.

Ahora, una nueva filtración de información sostiene que será posible viajar hasta Tatooine y, además, se podrán cumplir misiones encomendadas por Jabba el Hutt. Sin embargo, los usuarios también tendrán la opción de traicionarlo cuando lo consideren.

Por el momento, Massive Entertainment no profundizó en los detalles de las que podrían ser las consecuencias de dicha traición. No obstante, el castigo para esta no será del todo un misterio, pues es posible deducir que le pondrá precio a las cabezas de todos aquellos que irrespeten su confianza. Esto se consideraría como una nueva amenaza en el juego, que le otorga un plus al título en cuanto a emocionalidad y aventura.

Más detalles del nuevo estreno de Star Wars

Otro de los detalles más interesantes se centra en el diseño de las zonas de los gameplay. Una de ellas sería Toshara, cuyas características se centran en las planicies de la llanura africana ¡Sin duda un diseño llamativo y único! Todo inicia a partir de un bioma inspirado en África y luego se le añaden rasgos “más alienígenas”.

Además, el director creativo de Lucasfilm Matt Martin reveló que la intencionalidad de los diseños va ampliamente relacionada al objetivo de la narrativa, que a su vez determina la estética del juego.

“La regla es 80/20, un 80 % familiar y basado en el mundo real, y un 20 % más extraño o fantástico: Lucasfilm Games nos ha animado a crear nuestras propias localizaciones, y Toshara nació de este reto”, expresó Matt Martin.

Asimismo, la compañía insiste en promover “un turismo virtual” para que las personas tengan ganas de quedarse más tiempo en el juego. Esto con el fin de mejorar las experiencias de los jugadores y ampliar el alcance de la producción en este sector.