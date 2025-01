El Submundo Mafioso de Sicilia en 1900 de Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country, el nuevo juego de Hangar 13, te sumerge en los orígenes del crimen organizado en Sicilia.

La esperada saga regresa con Mafia: The Old Country, para llevarnos de vuelta a los orígenes de la mafia en un entorno histórico fielmente recreado. Disponible en verano de 2025, este juego de acción promete ofrecer una experiencia única llena de realismo y emoción.

Bienvenido a la Sicilia de 1900 en Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country nos transporta a la brutal y fascinante Sicilia del 1900, un lugar donde la mafia empezaba a forjarse con más fuerza que nunca. La historia sigue a Enzo Favara, un joven que logra sobrevivir a una dura infancia trabajando en las minas de azufre de la isla. Pero el destino le ofrece una oportunidad única: unirse a la familia criminal de Don Torrisi. Sin duda, no será un camino fácil, pero sí uno cargado de acción y decisiones peligrosas.

El juego, desarrollado por Hangar 13 y distribuido por 2K Games, promete darnos una experiencia auténtica con un doblaje localizado en siciliano. Además, los gráficos espectaculares creados con Unreal Engine 5 te permiten sumergirte en los paisajes llenos de historia y violencia. La atmósfera del juego está cuidadosamente diseñada para reflejar el periodo histórico en el que las luchas internas de la mafia y las venganzas eran el pan de cada día.

Acción y detalles que sorprenden

Mafia: The Old Country es más que solo un viaje histórico; es un desafío hecho videojuego. Las reglas de la familia Torrisi dictan sacrificios y lealtad —valores que Enzo tendrá que aprender a abrazar si quiere prosperar en un mundo lleno de trampas. Para ello, dominarás tanto el combate cuerpo a cuerpo como el manejo de armas de fuego clásicas de la época. Desde cuchillos hasta la icónica escopeta recortada «lupara», cada arma tiene su rol en la narrativa.

Tendrás la libertad de desplazarte a caballo por calles empedradas y campos, o al volante de automóviles históricos. Estos elementos no solo enriquecen la trama, sino que también añaden una capa de realismo que ya es característico de toda la franquicia Mafia. El juego ofrece un enfoque especial en misiones interconectadas más que en un mundo abierto, lo que promete brindar una narrativa potente y centrada en los personajes.

Los ansiosos fans pueden comenzar a marcar sus calendarios, ya que Mafia: The Old Country estará disponible en PS5, Xbox Series X|S, y PC en el verano de 2025. Mientras tanto, Hangar 13 planea revelar más detalles a lo largo de 2024, seguramente manteniendo un alto nivel de expectativa.