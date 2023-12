Elden Ring, el juego de rol desarrollado por FromSoftware y Bandai Namco, se ha convertido por méritos propios en uno de los títulos más aclamados y exitosos de 2022.

Obteniendo nada más y nada menos que el premio al juego del año (GOTY) y ganando excelentes críticas tanto de la prensa como de los propios jugadores.

El juego nos sumerge en un vasto y misterioso mundo, el cual debemos explorar y combatir contra terribles enemigos. Además, tiene una jugabilidad como pocas veces se ha visto en un título de este estilo.

¿Qué sabemos sobre Shadow of the Erdtree?

Shadow of the Erdtree es la primera expansión oficial para Elden Ring. Fue anunciada el 28 de febrero de 2023. Sin embargo, no se ha revelado mucha más información sobre ella, solo el nombre y una imagen conceptual.

Se especula entre los fans y los especialistas que la expansión tendrá que ver con la diosa Miquella. Una de las seis divinidades que crearon The Lands Between y que se encuentra dormida bajo el árbol sagrado.

Se espera que esta expansión añada nuevas áreas, mecánicas de combate, nuevos equipamientos, nuevas armas, muchísimos jefes al juego. Por supuesto, ampliando la historia y el trasfondo de este enigmático mundo.

La expansión incluso tiene su propio «logo», esto lo que suele indicar en la mayoría de los casos es que se trata de un contenido amplio y elaborado. Muy al estilo de las anteriores expansiones de FromSoftware para juegos como Dark Souls o Bloodborne.

¿Cuándo se lanzará Shadow of the Erdtree?

La fecha de lanzamiento se filtró y será según la información el 25 de febrero del 2024, aunque esto no ha sido confirmado ni por From Software ni Bandai Namco.

Esta expansión es solo el comienzo de otros contenidos que tienen pensado para este universo, especialmente Bandai, ya que FromSoftware anda trabajando en otros proyectos.