Las recientes entrevistas a Hidetaka Miyazaki lograron revelar lo que se puede esperar de Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

La anticipación por el DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, ha generado muchas preguntas sobre si mantendrá la misma característica de múltiples finales que hizo famoso al juego original. Afortunadamente, Hidetaka Miyazaki ha salido a responder algunas de estas preguntas y proporcionar algo de claridad sobre lo que los jugadores pueden esperar de esta expansión.

Miyazaki ha evitado dar una duración estimada para el gameplay del DLC, señalando que las estimaciones pasadas para el juego original resultaron ser considerablemente más cortas de lo que realmente fue la experiencia de juego para muchos jugadores. Sin embargo, ha asegurado a los fans que el contenido de Shadow of the Erdtree no será breve en absoluto.

Lo más emocionante es la confirmación de que el DLC incluirá varios finales, lo que sugiere que los jugadores tendrán una vez más la oportunidad de influir en el curso de la historia con sus acciones.

¿Qué se puede esperar de Elden Ring: Shadow of the Erdtree?

La confirmación desde el medio Zhuanlan-Zhihu ha arrojado luz sobre algunos detalles importantes sobre el próximo DLC. Aunque se ha confirmado que habrá varios finales disponibles en la expansión, se reveló que la cantidad de estos no será tan grande como la del juego principal. Sin embargo, esto no significa que obtener los distintos finales será una tarea fácil.

A pesar de la menor cantidad de finales, se espera que los desafíos para alcanzar cada uno de ellos sean significativos y complejos. Considerando que Elden Ring presenta seis finales distintos en el juego principal, muchos especulan que esta expansión ofrecerá al menos tres finales para mantener la rejugabilidad desafiante que los fans esperan de la serie.

La historia principal y la secundaria no irán unidas

La historia principal y la del DLC no estarán conectadas. Esto significa que los jugadores podrán tener dos partidas activas en diferentes sectores del juego sin que el equipamiento o el progreso de una afecte a la otra.

Shadow of the Erdtree está programado para su lanzamiento el 21 de junio, con un precio de 39.99$. Y, estará disponible en todas las plataformas en las que se encuentra la historia principal.