Electronic Arts rechaza el proyecto de Dead Space 4

La empresa se negó a dar luz verde

Dead Space es una de las sagas que más sorprendió durante su último lanzamiento hace poco más de dos años. Electronic Arts emprendió una producción de alto calibre, para un juego que pasó por debajo de la mesa en la industria de los videojuegos. Era de esperarse que el creador del título buscara otra versión del mismo en los siguientes años.

Luego de varios años de especulaciones y negociaciones, Glen Schofield confirmó que Electronic Arts se negó a producir e invertir en la cuarta entrega del videojuego. La noticia agarró por sorpresa a los creadores, quienes creían que podían seguir con la saga en el futuro. Finalmente, la compañía no estuvo de acuerdo con seguir con un nuevo acuerdo.

El canal de Youtube Dan Allen Gaming, entrevistó a Schofield hace unos días. El ex director creativo del estudio desarrollador confirmó que EA nunca le dio luz verde a la producción del juego. Esto no quiere decir que no llegará otra entrega a futuro, pero de momento no está en los planes de la compañía.

Electronic Arts no estaba interesado

Tal y como explica Glen en la entrevista, EA no estaba interesado en invertir una gran cantidad de dinero en la producción de otro juego de la saga. El estudio detrás de la franquicia no insistió en buscar la vuelta a la situación. Sin embargo, esperan poder darle a los fanáticos otra entrega en los próximos años.

Por otra parte, Christopher Stone aclaró que la industria se encuentra en un momento poco común para ellos. Como expertos en el área, reconocen que nunca antes vivieron una situación como la actual. Stone añade que las compañías deciden explotar sagas conocidas, antes que darle un refrescamiento con nuevas propuestas-

De igual manera, ambos personajes del estudio reconocieron que siempre tuvieron la intención de convencer a EA para emprender Dead Space 4. Más allá de la negativa de la empresa, insisten en que planearán un nuevo acuerdo. Stone comenta que puede que no sea el momento de darle una nueva entrega a la saga.

Dead Space ha tenido altas y bajas

En 2022, Electronic Arts también fue objeto de rumores y críticas. Durante muchos años, los creadores de la saga intentaron emprender un remake de la segunda entrega. En su momento, se habló de que la compañía se negó de buenas a primeras ante la propuesta. Finalmente, los ejecutivos salieron a desmentir esas informaciones.

Por ello, no es la primera vez que los creadores de Dead Space reciben respuestas negativas para el desarrollo de un nuevo juego. La realidad es que cuentan con una base sólida de fanáticos y usuarios. De momento, le siguen sacando provecho a cada uno de los títulos que tienen en las plataformas digitales.