Elon Musk, el famoso empresario y fundador de compañías como X, Tesla y SpaceX, ha expresado su rechazo a jugar al próximo videojuego de Rockstar Games, Grand Theft Auto VI (GTA 6).

Según Musk, la saga GTA te obliga a cometer actos delictivos y violentos, como matar policías e ir contra la ley, algo que él no comparte ni disfruta.

Elon Musk fue consultado sobre sus gustos y preferencias en el mundo de los videojuegos. El multimillonario confesó que le gustan los juegos de ciencia ficción, aventura y estrategia. Sin embargo, cuando le preguntaron si jugaría a GTA 6, Musk respondió con un rotundo «no».

Simplemente no puedo. No me gusta la idea de matar policías e ir contra la ley, no entiendo cómo alguien puede divertirse con eso.

dijo Musk.