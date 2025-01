Estos videojuegos de Nintendo cumplirán 20 años en 2025

¡El Game Boy vuelve al escenario!

En 2005, Nintendo poseía tres consolas en distintas fases de crecimiento, incluidas GameCube, Game Boy Advance y DS. Cada una de ellas recibió títulos de la gran N y de otras compañías para lanzamientos exclusivos y aquí podrás revivir algunos de los más exitosos que este año cumplirán su 20 aniversario.

Top 10 de licencias de Nintendo con 20 años

10. The Legend of Zelda: The Minish Cap

Estreno: Principios de 2005

Franquicia: The Legend of Zelda

Plataforma: Game Boy Advance, Wii U y Switch Online

Desarrollador: Flagship, Capcom.

Duración aproximada: 15 horas

9. Animal Crossing: Wild World

Estreno: 23 de noviembre de 2005

Franquicia: Animal Crossing

Plataforma: Nintendo DS, Wii U

Desarrollador: Nintendo

Duración aproximada: 66 horas

8. Castlevania: El Amanecer de la Tristeza

Estreno: 4 de octubre de 2005

Franquicia: Castlevania

Plataforma: Nintendo DS

Desarrollador: Konami

Duración aproximada: 10 horas

7. ¡Chibi-Robo! ¡Conéctate a la aventura!

Estreno: 23 de junio de 2005

Plataforma: Wii y Nintendo GameCube.

Desarrollador: Skip Ltd.

Duración aproximada: 12 horas

6. Ganbare Goemon: Tokaidochu Oedo Tengu Ri Kaeshi No Mke

Estreno: 23 de junio de 2005

Franquicia: Ganbare Goemon

Plataforma: Nintendo DS

Desarrollador: Konami

5. Mario y Luigi: Compañeros en el tiempo

Estreno: 28 de noviembre de 2005

Franquicia: Super Mario Bros.

Plataforma: Wii U, Nintendo DS

Desarrollador: AlphaDream

Duración aproximada: 18 horas

4. Pokémon Mundo Misterioso: Equipo de Rescate Rojo/Azul

Estreno: 17 de noviembre de 2005

Franquicia: Pokemon

Plataforma: Game Boy Advance

Desarrollador: Nintendo

Duración aproximada: 19 horas

3. Resident Evil 4

Estreno: 11 de enero de 2005

Franquicia: Resident Evil

Plataforma: Switch, Wii, GameCube

Desarrollador: Capcom

Duración aproximada: 16 horas

2. Super Princess Peach

Estreno: 20 de octubre de 2005

Franquicia: Super Mario

Plataforma: Nintendo DS

Desarrollador: Tose

Duración aproximada: 8 horas

1. Trauma Center: Under the Knife

Estreno: 16 de junio de 2005

Franquicia: Trauma Center

Plataforma: Nintendo DS Game card

Desarrollador: Atlus

Duración aproximada: 8 horas

Un tributo al Game Boy

Una de las noticias más recientes de Nintendo es que mantiene una colaboración con Lego para lanzar una réplica del Game Boy renderizado en los clásicos bloques de construcción. La compañía japonesa publicó un breve teaser de este equipo y prometió su debut para el mes de octubre del 2025.

No sería la primera vez que ambas compañías refuerzan su vínculo, otras franquicias de Nintendo como The Legend of Zelda, Animal Crossing, Tetris e incluso Mario Bros ya cuentan con sus ediciones armables.

Puede que el anuncio de Game Boy Advance sea para distraer a los demandantes usuarios del lanzamiento de la Switch 2, aún así, no desvía el objetivo. De hecho, muchos nuevos jugadores esperan revivir en la cónsola portátil los mejores títulos de la videoconsola de 8 bits.