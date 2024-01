Elden Ring, la última obra maestra de FromSoftware, nos sumerge en un vasto mundo de fantasía lleno de muchos desafíos y misterios. Entre los personajes intrigantes que pueblan estas Tierras Intermedias, destaca uno por su astucia y falta de escrúpulos: Patches.

El pícaro Patches en el universo de FromSoftware

Patches es un personaje recurrente en todos los juegos de FromSoftware, conocido por su habilidad para tender trampas a los jugadores. Siempre bajo diferentes nombres y apariencias, comparte una personalidad común: un pícaro que se aprovecha de la ingenuidad de los demás.

A menudo nos ofrece ayuda o recompensas, solo para traicionarnos. Ya sea robándonos, empujándonos a un abismo o dejándonos a merced de enemigos.

Su único objetivo es divertirse a expensas de los incautos.

Imitando a Patches: Engaños en Elden Ring

Algunos jugadores experimentados de Elden Ring han decidido seguir los pasos del malvado Patches, convirtiéndose en sus imitadores.

Usuarios como u/tlou_Joel de la red social Reddit comparten sus divertidas experiencias engañando a otros jugadores, usando un disfraz de Patches y acercándose con gestos amistosos a otros jugadores para luego traicionarlos de formas ingeniosas y crueles.

Entre las travesuras y maldades de estos jugadores imitadores se encuentran:

Ofrecer pociones curativas que después terminan siendo veneno.

Señalar caminos seguros que terminan en emboscadas.

Mostrar tesoros que resultan ser bombas asesinas.

Algunos jugadores caen en la trampa, mientras que otros se muestran más precavidos.

Una lección de FromSoftware: Nunca confiar en Patches

Estos bromistas del juego Elden Ring, buscan recordar a los jugadores una lección fundamental de los juegos de FromSoftware: nunca confiar ciegamente en personajes como Patches.

La astucia y la traición son moneda corriente en estas tierras, y la prudencia es clave para sobrevivir además de la fuerza y el valor que puedas tener.

Sea como sea, Elden Ring ofrece la oportunidad de vivir experiencias únicas y sorprendentes en sus vastas y peligrosas Tierras Intermedias. Mientras esperamos el anuncio de la esperada expansión Shadow of the Erdtree, no olvides nunca este consejo: no confiar en extraños.