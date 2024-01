¿Quieres saber cuáles fueron los juegos más vendidos del 2023? La lista publicada por la reconocida tienda GAME, te puede dar un idea de los éxitos más importantes del último año.

La prestigiosa cadena de tiendas de videojuegos española reveló los títulos más demandados por el público en este país. Aquí se incluyen variedad de franquicias y géneros que han impactado el mercado en el 2023.

Dentro de las opciones destacan juegos bélicos de larga trayectoria como Call of Duty. También se muestran propuestas innovadoras como Minecraft, que incluso ha despertado el interés del ámbito educativo.

En la lista publicada por GAME, no solo se muestran los juegos más exitosos, en cuanto a las ventas físicas se refiere, sino también en las ventas digitales. Estas crecieron notablemente durante los periodos de rebaja que ofrece esta tienda, en temporadas especiales y fechas destacadas como el Black Friday.

Estos fueron los juegos más vendidos en GAME

GAME publicó sus 20 títulos más vendidos y, por supuesto, EA Sports FC 24 encabeza la lista. Y es que desde su estreno en septiembre adoptó una enorme popularidad. Luego le siguen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Hogwarts Legacy.

También destacan Super Mario Bros Wonder, Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 23, Marvel´s Spider-Man 2, Grand Theft Auto V, Nintendo Switch Sports y Super Mario Odyssey en los 10 primeros puestos.

Se suman a la lista, Resident Evil 4 Remake, Minecraft, Animal Crossing: New Horizonts, Assassin´s Creed Mirage, Red Dead Redemtion II, Super Mario 3D World, New Super Mario Bros, F1 23, Mario Party Superstars y Call of Duty: Modern Warfare III.

Cabe destacar que de todas estas entregas, Nintendo se adjudica la mayor parte. De esa forma, es la editora que posee más títulos en el listado, con 9 videojuegos.

EA Sports FC 24 de primero

EA Sports FC 24 se mantuvo como líder en la tienda GAME durante 4 meses, de forma consecutiva, desde su estreno. El simulador de fútbol se adueñó del primer lugar y su éxito demostró que el cambio de la marca con la serie FIFA no sería un problema.

De hecho, solo en la semana de su lanzamiento en España arrasó con 130.000 unidades en físico, que incluyeron 51.050 copias para PS4, 47.650 copias en PS5, 18.950 en Nintendo Switch, 3.300 para Xbox y 2350 en ordenadores. Actualmente suma más de 6.8 millones de copias.