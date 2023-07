Skull Island: Rise of Kong estrenará este 2023 y se lanzará en diversas plataformas.

Luego de que ocurriera la filtración accidental de Skull Island: Rise of Kong, GameMill Entertainment realizaría su presentación oficial y compartiría los detalles de su nuevo lanzamiento. En primera instancia, la compañía anunció que el juego protagonizado por el simio gigante estará disponible para las plataformas de PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC y Switch.

Asimismo, se dio a conocer que el título contará con dos ediciones. Su presentación estándar saldrá al mercado con un precio estipulado de 39.99 dólares, mientras que la Colossal Edition estará a la venta por 49.99 dólares.

Esta última versión contará con muchos más detalles y elementos que le darán mayores ventajas a King Kong. De esa forma, los jugadores podrán aprovechar el modo boss rush así como los diversos filtros adicionales.

GameMill Entertainment también publicó el tráiler del videojuego de acción y aventura, donde los aficionados pudieron observar un poco de lo que les espera en este imponente escenario de La Calavera. Uno de los elementos más interesantes es que los jugadores podrán vivir la historia completa de King Kong desde sus inicios. La narrativa introduce los hechos que lo caracterizaron como un joven huérfano y su posterior crecimiento como rey de la isla.

Más características de Skull Island: Rise of Kong

En cuanto al antagonista de la historia destacará el depredador alfa Gaw, que es “la raza ficticia de dinosaurios Deathrunners”. La misión principal del simio será vengar a sus padres que fueron asesinados por este monstruo. Sin embargo, también luchará contra otras bestias de la jungla y deberá a atravesar los escenarios más peligrosos.

De igual forma, los usuarios tendrán a su disposición la opción de desbloquear diferentes zonas para hallar coleccionables y de ese modo ir avanzando en el juego.

De los mismos creadores de Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance y Nickelodeon All-Star Brawl llegará este nuevo título, lleno de múltiples aventuras que, sin duda, pondrán a prueba las estrategias de los jugadores.

“Conquista oleadas de bestias primigenias y derrota a los esbirros de tu archienemigo para convertirte en el legítimo rey de la Isla Calavera. Atraviesa la misteriosa isla y ve descubriendo la historia y los secretos que esconde a medida que te topas con pantanos, cascadas, selva y cuevas llenas de skullitas que dan poder a la flora y fauna de la isla”, reseñó GameMill Entertainment.

¿Cuál es la posible fecha de lanzamiento?

Recientes filtraciones sostenían que este mítico juego de acción, del popular rey de la isla, estaría disponible para diciembre del 2024. Sin embargo, aunque la compañía no ha terminado de anunciar el día exacto, dio a conocer que su estreno ocurrirá en otoño del 2023.

Si bien es cierto que King Kong no ha tenido demasiada presencia en los videojuegos, este estreno podría ser uno de los más históricos de ese universo. Cabe destacar que desde la aparición del simio gigante y Godzilla en el exitoso Call of Duty, el personaje acogió mayor popularidad.