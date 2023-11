Hades, el aclamado juego roguelike de Supergiant Games, está listo para hacer su debut en los dispositivos iOS en 2024.

Este anuncio es especialmente emocionante ya que Hades será lanzado a través de Netflix Games, una iniciativa que ha estado trayendo juegos especialmente para iOS.

Hades tiene una calificación muy positiva en las consolas PS5 y Xbox Series y ha logrado hacer historia en la industria al ser el primer videojuego en ganar un premio Hugo.

Los Premios Hugo son una serie de reconocimientos literarios otorgados a las mejores obras de ciencia ficción y fantasía en todo el mundo.

Hades logró ganar en la categoría de “Mejor Videojuego”, superando de manera increíble y sorpresiva a otros nominados como Animal Crossing: New Horizons, Spiritfarer, Final Fantasy VII Remake y The Last of Us: Part II.

Llegada de Hades a iOS

Aunque la fecha exacta de lanzamiento en 2024 aún no se ha anunciado, los fanáticos de Hades que tengan dispositivos iOS no deberán esperar mucho tiempo.

La empresa desarrolladora Supergiant Games han prometido que, a pesar de estar para móviles, el juego mantendrá su laureada y apreciada calidad. Tanto gráfica, como en el apartado de jugabilidad.

Razón por la cual ya anticiparon requerimientos un poco alto. Un IPhone 15, a pesar de sus desventajas actuales, o un iPad Pro de última generación, serían opciones óptimas para correrlo.

También la empresa se ha planteado sacar a la venta un mando especial para poder jugarlo en el móvil, conectándose por Bluetooth.

Los avances se podrán guardar en la nube, pero no tendrán sinergia con las versiones para otros puertos, como PS5 o Xbox Series.

Con su profunda narrativa, su jugabilidad desafiante, su hermoso y espectacular arte, Hades ha capturado los corazones de muchos jugadores en todo el mundo. Con el próximo lanzamiento en iOS, más personas tendrán la oportunidad de experimentar este increíble juego de acción y aventuras.