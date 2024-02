Si te gusta aprovechar las ofertas de la PS Store, ¡estás en tu día de suerte! Las promociones de esta semana incluyen títulos exclusivos, que seguro llamarán tu atención.

Y es que a partir de este miércoles 31 de enero, podrás adquirir entregas con rebajas imperdibles, en la plataforma digital de PlayStation Store. Se trata de un montón de videojuegos en oferta, que podrás aprovechar por tiempo limitado, ya que solo estarán disponibles por pocos días.

Esta nueva tanda de juegos estará en rebaja hasta el próximo 14 de febrero. Podrás comprar más de 1000 títulos en la tienda de Sony, con descuentos en juegazos, y precios que no hallarás en ningún otro lugar. Descubre, a continuación, las rebajas más convenientes:

¿Cuáles son las ofertas más destacadas en la PS Store?

Doom Eternal Standard Edition es una excelente opción, ya que lo hallarás en la tienda digital por 9.99 USD; una rebaja considerable en el juego de acción, en comparación a los 39.99 USD de su precio original.

It Takes Two, antes en 39.99 USD, ahora está disponible por 11.99 USD, siendo una óptima alternativa en títulos cooperativos. Después de todo, este juego fue galardonado con el GUTY 2022.

Además, destaca el clásico Red Dead Redemption 2, cuyo precio es de 59.99 USD, pero gracias a los descuentos de la PS Store, ahora podrás aprovecharlo en 19.79 USD. ¡Se trata de uno de los lanzamientos más buscados por el público!

¡Y no es todo! Porque no podemos dejar atrás a The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, que inicialmente costaba 49.99 USD en la plataforma, pero que ahora bajó su precio en la tienda digital a tan solo 14.99 USD. ¡Disfruta de diferentes aventuras en el mundo de fantasía de este mítico mago!

Por último, tendrás a tu disposición el muy aclamado Final Fantasy VII Remake; con la secuela a la vuelta de la esquina, seguro necesitarás ponerte al día. Antes costaba 39.99 USD y ahora lo podrás adquirir por 19.99 USD. ¿Listo para probarlo?