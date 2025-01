Intergalactic: The Heretic Prophet – La nueva apuesta de Naughty Dog

Intergalactic: The Heretic Prophet de Naughty Dog, una odisea espacial que combina acción y rumores de terror.

Naughty Dog sorprende con Intergalactic: The Heretic Prophet, una épica futurista que combina acción, ciencia ficción y quizás algo de terror. Este juego podría convertirse en el nuevo ícono de la PlayStation 5.

Una nueva heroína en el universo de Naughty Dog

Intergalactic: The Heretic Prophet es la nueva joya de Naughty Dog, presentándonos a Jordan A. Mun como la protagonista de esta aventura espacial. Esta cazarrecompensas futurista busca su lugar entre grandes nombres como Nathan Drake y Ellie, pero ahora en un entorno intergaláctico y retrofuturista. Ambientado en un universo donde los viajes espaciales avanzados existían desde 1986, el juego promete una estética ochentera con vinilos de los Pet Shop Boys y arte visual sacado del anime clásico como Akira y Cowboy Bebop.

Neil Druckmann, copresidente del estudio y una de las mentes detrás de éxitos como The Last of Us, define a Intergalactic como el proyecto más salvaje y creativo del estudio hasta la fecha. El desarrollo del juego comenzó en 2020, en paralelo a otros proyectos que Naughty Dog tenía en sus manos, un hecho que genera grandes expectativas sobre la calidad y profundidad del juego.

Los rumores y la controversia alrededor de Intergalactic: The Heretic Prophet

Desde su anuncio en The Game Awards 2024, Intergalactic ha generado rumores y cierta controversia. Por un lado, las expectativas sobre posibles elementos de terror han despertado curiosidad. La participación del artista Tye Martinez, conocido por su estilo de «cyberpunk horror», y una publicación del artista Colin Lorimer usando el hashtag «horror», han intensificado estas especulaciones. Aunque no hay confirmación oficial, la idea de que Naughty Dog coquetee con el terror no es descabellada, dado su éxito en The Last of Us.

Por otro lado, la elección de Tati Gabrielle como la protagonista ha dividido opiniones. Las críticas sobre el intento de imponer una agenda «progre» debido a las características físicas de Jordan no se han hecho esperar, provocando una reacción negativa en plataformas como YouTube.

Sin embargo, estas polémicas no ensombrecen la ambición del proyecto. Con la participación de más de 250 empleados de Naughty Dog, y la implicación de talentos como Trent Reznor y Atticus Ross en la banda sonora, Intergalactic: The Heretic Prophet aspira a convertirse en un referente dentro de los videojuegos de acción para un solo jugador.

Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento, es seguro que Intergalactic: The Heretic Prophet llegará a PlayStation 5. Los fans esperan con ansias ver cómo Naughty Dog fusiona su narrativa característica con un nuevo universo lleno de acción, exploración y posiblemente, horror.