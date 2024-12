Island of Winds: Un viaje mágico a través de la historia islandesa

Island of Winds, un juego ambientado en el folklore islandés del siglo XVII. Aventuras llenas de misterio y magia.

Prepárate para una experiencia única con Island of Winds, un juego de aventuras ambientado en un paisaje mágico inspirado en el folklore y la historia de Islandia del siglo XVII.

Island of Winds, una isla llena de misterio y belleza

Island of Winds nos transporta a un mundo fantástico donde la naturaleza, el folklore y la historia se entrelazan para crear una experiencia rica y envolvente. Basado en el Islandia del siglo XVII, este juego de aventura de Parity Games nos presenta paisajes impresionantes, desde costas brumosas hasta senderos helados en la montaña. Cada rincón de la isla está lleno de secretos esperando ser desvelados, permitiéndote vivir una experiencia de exploración completa.

Quizás te parezca un entorno pacífico, pero no te dejes engañar. Brynhildur, nuestra protagonista y Guardiana del Equilibrio, debe navegar a lo largo de esta isla para encontrar respuestas tras el ataque a su hogar y el secuestro de su mentor.

A lo largo de su travesía, enfrentará tanto los peligros del terreno como a las criaturas míticas del folklore islandés, todas ellas plagadas por un mal misterioso.

Desafíos mágicos y encuentros llenos de empatía

Una de las claves del juego es el equilibrio, tanto en su temática como en su práctica. Armado con un báculo mágico, tendrás la capacidad de lanzar hechizos que no solo son útiles para protegerte de amenazas, sino también para ayudar y sanar a las criaturas que encuentres. Island of Winds no es solo un juego de acción; aunque verás mucho de eso en sus avances de juego, también depende de tu habilidad para resolver puzles intrigantes y enfrentar situaciones con empatía.

Las mecánicas del juego también incluyen elementos de sigilo y plataformas, lo que añade un nivel extra de desafío mientras exploras los paisajes intrincados del juego. Cada hechizo que lances tendrá un propósito, desde desviar un enemigo hasta curar a una criatura herida, y aprenderás a usar estos con sabiduría en tu aventura.

El lanzamiento de Island of Winds está previsto para 2025, y mientras esperas, puedes añadirlo a tu lista de deseos en Steam.