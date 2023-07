NBA 2K24 les trajo buenas nuevas a los aficionados, pues en su cuenta oficial de Twitter anunciaría que Kobe Bryant será la estrella de las próximas ediciones especiales. Esta sin duda es una excelente noticia para los fanáticos de esta leyenda del baloncesto, quienes aplaudieron el homenaje en redes sociales.

Aunque todavía no se han revelado demasiados detalles sobre el futuro lanzamiento del videojuego, es un hecho que los usuarios podrán disfrutar de Bryant en sus portadas. La página oficial de PlayStation también publicó en su cuenta un tributo al jugador y dio a conocer la presentación del reconocido basquetbolista.

“Compartiendo la filosofía Mamba con la próxima generación. Presentamos al atleta de portada de NBA 2K24, Kobe Bryant”, anunció PlayStation.

A partir del 7 de julio podrás reservar NBA 2K24

NBA 2K24 contará con dos ediciones especiales, en las que Kobe Bryant será imagen. Así pues veremos a la leyenda del baloncesto en Kobe Bryant Edition y en Black Mamba Edition. Este último nombre en referencia al apodo con el que era conocido este famoso basquetbolista.

El juego podrá reservarse a partir del 7 de julio en PS Store. El simulador del baloncesto debería tener su lanzamiento para septiembre de este año. No obstante la compañía desarrolladora no ha confirmado la fecha exacta. Asimismo, se espera que esté disponible a través de Steam para PC y en consolas para PS5, PS4, Xbox Series X|S y Xbox One.

¿Por qué en esta edición homenajean a Kobe Bryant?

Kobe Bryant es considerado uno de los jugadores más famosos en la historia del baloncesto. Después de su trágico fallecimiento en un accidente de helicóptero en 2020, los jugadores de NBA 2K21 habrían solicitado que el deportista fuera imagen de la portada en la siguiente edición. Sin embargo, esa petición no pudo cumplirse hasta esta entrega.

Cabe destacar que durante su exitosa carrera, Bryant disputó 20 temporadas en el baloncesto profesional. Además, jugó con Los Angeles Lakers en cada una de ellas. Su fama mundial se debe a que fue campeón de la NBA en 5 oportunidades y también fue considerado como el MVP en dos finales.

Otro de sus grandes logros fue haber ganado 2 medallas de oro con la selección de Estados Unidos. En la historia de la NBA es el cuarto máximo anotador.