La nueva joya de Warren Spector: Thick as Thieves

Thick as Thieves, el nuevo juego de Warren Spector, con magia, acción multijugador y una metrópolis deslumbrante.

Thick as Thieves, el próximo juego de Warren Spector, promete revolucionar el mundo de los videojuegos. Sumérgete en una metrópolis de 1910 llena de magia y secretos, donde tendrás que enfrentarte a otros jugadores y desafiantes enemigos para convertirte en el mejor ladrón.

Thick as Thieves, un mundo de magia y tecnología

Thick as Thieves nos transporta a una metrópolis que evoca a la mística Dunwall de Dishonored. En esta ciudad industrial y mágica de 1910, tendrás la oportunidad de vivir emocionantes aventuras mientras te infiltras en sus rincones más oscuros. Cada elección que tomes determinará tu camino y tu ascenso en el mundo del crimen.

Este juego es una colaboración épica entre los grandes nombres de la industria: Warren Spector, famoso por Deus Ex; Greg LoPicollo, conocido por Thief: The Dark Project; y David McDonough, el diseñador detrás de Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth. Juntos han creado un mundo multiusuario con misiones intrigantes y desafíos en cada esquina.

Elige tu propio camino hacia la maestría del robo

En Thick as Thieves, podrás decidir entre tres roles únicos: Hood, Spider o Chameleon. Cada uno ofrecerá habilidades y estrategias distintas para superar tus misiones. Desde forzar cerraduras hasta dormir civiles, el juego te permitirá ser creativo en tu enfoque para lograr tus objetivos.

El elemento multijugador añade una capa adicional de complejidad, ya que compartirás la metrópolis con otros ladrones que buscarán completar las mismas misiones. Deberás estar preparado para adaptar tus planes en tiempo real mientras los otros jugadores influyen en el entorno, moviendo guardias y alterando rutas de civiles.

El juego promete ser una experiencia dinámica, con una narrativa emergente que evoluciona según tus decisiones. Y aunque todavía está en su fase de prealpha, se espera que esté disponible en 2026 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Thick as Thieves es una promesa de innovación en el mundo de los videojuegos, que combina la emoción del sigilo, la magia y la tecnología en un escenario memorable y desafiante. Para quienes esperan explorar este universo, la espera vale la pena.