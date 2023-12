La saga de videojuegos The Legend of Zelda es una de las más populares y queridas de la historia.

Lograr llevar a la gran pantalla el universo de The Legend of Zelda no va a ser una tarea fácil. Va a requerir una visión creativa que respete la esencia de la obra original y, al mismo tiempo, ofrezca algo nuevo.

Esa es la responsabilidad que ha asumido Wes Ball, el director elegido por Nintendo para dirigir la película de The Legend of Zelda.

Ball es conocido por haber dirigido la trilogía de El Corredor del Laberinto, basada en las novelas juveniles de James Dashner. Así como por estar involucrado en el proyecto de la nueva película de El Planeta de los Simios.

La visión de la película de The Legend of Zelda

En una reciente entrevista, Ball ha revelado algunos detalles sobre su enfoque para la película de Zelda. Promete ser muy diferente a lo que se ha visto hasta ahora en el género de la fantasía.

Según Ball, su intención es alejarse de las referencias más obvias, como El Señor de los Anillos o Juego de Yronos, y buscar una inspiración más original y personal: el estilo de Studio Ghibli.

Studio Ghibli es el prestigioso estudio japonés fundado por Hayao Miyazaki. Responsable de obras maestras del anime como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro o La princesa Mononoke.

Ball confiesa que siempre ha querido ver el estilo de Miyazaki en una película de acción real, y parece que va a ser su particular apuesta para el filme de Zelda.

Quiero hacer una película que sea divertida, emocionante, aventurera, pero también conmovedora y con un mensaje positivo. Quiero hacer una película que sea para todos los públicos, pero sin subestimar a nadie. afirma Ball.

Ball asegura que tiene el apoyo total de Nintendo para llevar a cabo su visión, y que está trabajando estrechamente con el creador de la saga, Shigeru Miyamoto, para respetar el espíritu de los videojuegos.

«Nintendo es muy protectora con sus propiedades intelectuales, pero también muy abierta a nuevas ideas. Miyamoto es un genio y un maestro del entretenimiento. Estoy aprendiendo mucho de él y espero hacerle justicia a su obra», dice Ball.

La película de The Legend of Zelda aún no tiene fecha de estreno ni reparto confirmado, pero Ball promete que pronto habrá novedades al respecto.