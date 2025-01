La PS Store presenta ofertas para PS4 y PS5: ¿Qué sobresale?

Se trata del primer gran regalo del año para sus usuarios

La PS Store ha comenzado este 2025 con una espectacular serie de ofertas que seguramente atraerán a jugadores de todos los estilos. Desde clásicos remasterizados hasta las últimas entregas de franquicias populares, hay algo para todos en esta inmensa tienda digital.

Entre los títulos que encabezan la lista de ofertas, encontramos joyas como Donkey Kong Country Returns HD, un clásico revitalizado que regresa con gráficos impresionantes y jugabilidad cautivadora. Para los amantes de la aventura y la acción, Monster Hunter Wilds promete horas de diversión cazando criaturas épicas en paisajes deslumbrantes.

Además, los fans de las historias bien elaboradas disfrutarán de Assassin’s Creed Shadows, un juego que expande el universo de esta célebre saga con nuevas narrativas y personajes intrigantes. Se trata de una gran oferta en la plataforma para los usuarios más fieles de la saga reconocida de Ubisoft.

Pero eso no es todo; a los fanáticos más acérrimos de Yakuza les encantará saber que Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ha llegado como una sorpresa emocionante. Este título ofrece una experiencia única al combinar la esencia de la saga con un entorno exótico y vibrante.

Los juegos llamativos y algunas sorpresas

Las sorpresas siguen, ya que juegos como Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarok y Call of Duty Black Ops 6 también están disponibles a precios reducidos. Definitivamente, hay muchas razones para explorar estas ofertas en la PS Store.

La nostalgia juega un papel importante en el mundo de los videojuegos, y la PS Store lo sabe muy bien. Esta temporada, los jugadores pueden deleitarse con ofertas en varios títulos clásicos remasterizados que han resistido la prueba del tiempo. Cada uno de estos juegos ha sido actualizado con gráficos mejorados y mecánicas refinadas.

Esto permite a los nuevos jugadores descubrir estas joyas mientras que los veteranos pueden revivir sus momentos favoritos con un nuevo brillo. Los remasterizados no solo ofrecen una oportunidad para disfrutar de una experiencia renovada, sino que también permiten a los jugadores conectar con sus recuerdos más queridos.

La PS Store y su primer regalo de 2025

Con estas ofertas, la PS Store se presenta como un verdadero regalo para sus usuarios más fieles al inicio del año. Es una manera de agradecer a la comunidad de jugadores, brindando acceso a títulos que abarcan diferentes géneros y estilos de juego. Ya sea que prefieras la acción desenfrenada o las narrativas profundas.

Estas ofertas son temporales, por lo que es recomendable que actúes rápido si deseas aprovechar los descuentos. Revisa tu lista de deseos y sumérgete en un mar de posibilidades que solo la PS Store puede ofrecer. Las ofertas de la PS Store para PS4 y PS5 son tu oportunidad perfecta. Desde juegos icónicos hasta los últimos lanzamientos.