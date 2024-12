Legends of Awen: Rise of The Fianna, el nuevo CRPG con inspiración Celta

Sumérgete en el mundo celta con Legends of Awen: Rise of The Fianna, un CRPG único con aventuras épicas y narrativas impactantes.

Legends of Awen: Rise of The Fianna es un juego de rol para PC que te sumergirá en un mundo inspirado en la mitología celta, repleto de magia, guerreros y aventuras épicas. Descubre cómo liderar a los legendarios Fianna para salvar el reino de Tara.

Legends of Awen: Rise of The Fianna. Aventuras épicas en el mundo celta

El juego Legends of Awen: Rise of The Fianna es una propuesta perfecta para los amantes del género CRPG con una temática única basada en la mitología celta. Nos pondremos en la piel de Finn, un joven huérfano con poderes sobrenaturales y destinado a guiar a los Fianna, unos campeones legendarios de la Reina Suprema, para proteger el reino de Tara. Este juego, que promete mezclar narrativa y estrategia al estilo de juegos como Baldur’s Gate, ofrece una experiencia inmersiva en un mundo lleno de magia y conflicto.

El estudio francés Hawkswell ha creado este universo a partir del motor Unreal 5, donde los bardos conjuran hechizos mediante poesía, los druidas manejan encantamientos ligados al Shee y las pinturas de guerra rituales otorgan habilidades sobrenaturales. El ambiente te sumerge de lleno en una narrativa rica e impactante, ofreciendo una experiencia visual y narrativa que refleja la esencia celta y promete hechizar a los jugadores.

Mecánicas de juego innovadoras

Legends of Awen: Rise of The Fianna no es solo una oda a las leyendas celtas, sino también una obra que destaca por sus mecánicas de juego innovadoras dentro del género CRPG. El combate combina exploración en tiempo real con un sistema de turnos en una cuadrícula táctica. Esto significa que tendrás que pensar estratégicamente, aprovechando el entorno para dominar a tus enemigos. Pero, al más puro estilo de rol, la fuerza bruta no siempre será la respuesta. Podrás dialogar, intimidar o usar tu carisma para solucionar conflictos, lo que permitirá una rejugabilidad alta gracias a los múltiples caminos narrativos que se pueden explorar.

Además, el juego te exige formar fuertes lazos de amistad y romance con tus compañeros, cada uno con sus secretos y moral propia. La toma de decisiones será crucial, ya que influirán en el progreso de la trama y en los diferentes finales posibles. Esto garantiza que cada elección que hagas tenga impacto, no solo en la historia sino también en cómo interactúas con el mundo y sus personajes.

Los interesados ya pueden añadir el juego a su lista de deseados en Steam, mientras esperamos el lanzamiento de una campaña de financiación colectiva en el primer trimestre de 2025. Esta campaña tiene como objetivo mejorar la profundidad narrativa y las opciones de desarrollo del juego. ¡Así que mantente al tanto y acompaña a Finn y los Fianna en esta aventura épica!