El juego está desarrollado por Supermassive Games, los creadores de Until Dawn o The Dark Pictures Anthology, y publicado por Bandai Namco. Little Nightmares 3 se lanzará en 2024 para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

En Little Nightmares 3 controlaremos a Low y Alone, dos amigos que buscan escapar de la Nada, un lugar donde están atrapados dentro de la Espiral, un conjunto de tierras distópicas llenas de ilusiones y peligros.

Low es un chico con una máscara de cuervo que puede manipular objetos a distancia. Alone es una chica con coletas que puede usar su linterna para iluminar el camino y revelar secretos ocultos.

El juego nos permitirá jugar con un amigo, o con una IA en el modo cooperativo del juego.

Podremos elegir entre Low o Alone y alternar entre ellos según las situaciones. El modo cooperativo tendrá sus propios desafíos y mecánicas, como la necesidad de sincronizar acciones o comunicarse mediante gestos.

Además, el juego tendrá un sistema de progresión compartido que nos recompensará por colaborar con nuestro compañero.

Little Nightmares 3 nos llevará a explorar la Espiral, un mundo formado por diferentes lugares que representan los miedos de la infancia.

¿Qué ofrecerá Little Nightmares 3?

Algunos de los escenarios que veremos son el misterioso desierto de Necrópolis, un perturbador parque de atracciones o una fábrica tenebrosa. Cada lugar tendrá su propia atmósfera, diseño y sonido, creando una experiencia inmersiva. Además, el juego contará con un apartado gráfico mejorado gracias al uso del motor de pago de Epic Games Unreal Engine 5.

Como no podía ser de otra forma, Little Nightmares 3 también nos enfrentará a una serie de enemigos y criaturas que intentarán acabar con nosotros.