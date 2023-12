El 2023 ha sido un año muy prolífico para la industria de los videojuegos, con lanzamientos de gran calidad y éxito comercial. Desde sagas conocidas, hasta juegos totalmente nuevos, la variedad se refleja en los juegos más vendidos.

Aquí te presentamos los 10 juegos más vendidos del 2023 a nivel mundial.

10 – FIFA 2023

FIFA 2023 es el ultimo de la historica saga de juegos de EA sports sobre futbol. Siempre está en los tops de ventas todos los años, no solamente por lo divertido sino porque normalmente estan para todas las consolas.

🎮 Título: FiFA 2023 🕹️ Desarrollador: EA Sports 👔 Distribuidor: EA Sports 👾 Disponible en: PC, Xbox, Playstation, Nintendo Switch

9 – Mario Kart 8: Deluxe

Mario Kart 8: Deluxe es otro juegazo de la exitosa franquicia de Nintendo que todos conocemos desde los tiempos de la Super Nintendo. En esta ocasión tenemos más personajes y pistas desafiantes llenas de acción y muchísima diversión.

🎮 Título: Mario Kart 8: Deluxe 🕹️ Desarrollador: Nintendo 👔 Distribuidor: Nintendo 👾 Disponible en: Nintendo Switch

8 – Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 es el reinicio de Mortal Kombat a nivel de historia y es el último de la legendaria saga. Con nuevos personajes de otros universos como Robocop o el temible Spawn, es un juego que siempre sorprende con cada entrega, disponible en todas las consolas y plataformas.

🎮 Título: Mortal Kombat 1 🕹️ Desarrollador: NetherRealm Studios 👔 Distribuidor: WB Games 👾 Disponible en: PC, Nintendo Switch, Playstation 5, Xbox Series.

7 – Starfield

Starfield es la apuesta del 2023 del legendario estudio Bethesda, creador de obras maestras como Skyrim. Es una auténtica aventura espacial con cientos de planetas por explotar y llena de historias y misiones por hacer.

🎮 Título: Starfield 🕹️ Desarrollador: Bethesda Games Studios 👔 Distribuidor: Bethesda Softworks 👾 Disponible en: Windows, Xbox Series

6 – Star Wars Jedi: Survivor

Star wars Jedi: Survivor es la continuación de la historia del sobreviviente a la orden 66, Cal Kestis, un caballero Jedi con un enorme potencial y control sobre la fuerza. La combinación de elementos de Metroidvania con un combate complejo y difícil estilo Souls, lo convierten en un auténtico juegazo.

🎮 Título: Star Wars Jedi: Survivor 🕹️ Desarrollador: Respawn Entertainment 👔 Distribuidor: EA Games 👾 Disponible en: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One

5 – Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

Call of Duty: Modern Warfare II (2022). ¿Qué hace un juego del 2022 en una lista del 2023? Bueno es un Call of Duty, poco más que decir, la mejor entrega de toda la saga y una auténtica joya del genero Shooter.

🎮 Título: Call of Duty: Modern Warfare II (2022) 🕹️ Desarrollador: Infinity Ward 👔 Distribuidor: Activisión 👾 Disponible en: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One,Xbox Series X/S, Microsoft Windows

4 – Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake entra en lo alto de la lista porque es un juego que lo hace todo bien, demasiado bien. No solo es un remake del que, para muchos, es la mejor entrega de la saga, sino que es un juego que mejora todas las fallas de su predecesor de una forma tal, que podríamos decir que tiene su propia identidad, sobretodo en jugabilidad.

🎮 Título: Resident Evil 4 Remake 🕹️ Desarrollador: Capcom 👔 Distribuidor: Capcom 👾 Disponible en: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, macOS, iOS, Microsoft Windows, iPadOS, Mac OS

3 – Diablo IV

Diablo IV es la esperadísima cuarta entrega de este ArcRPG que tiene décadas asombrando a los jugadores de todo el mundo desde su primer juego. En esta saga debemos dar caza a Lilith, la hija del señor demoniaco Mephisto a través de cientos de mazmorras y hordas de demonios y jefes poderosos. Todo un verdadero reto para los gamers más experimentados, semejante al Diablo 2 en dificultad, algo que se aprecia.

🎮 Título: Diablo IV 🕹️ Desarrollador: Blizzard 👔 Distribuidor: Blizzard 👾 Disponible en: PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows

2 – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la continuación del que para muchos es el mejor juego que se ha creado en la historia, Legend Of Zelda: Breath of The Wild. Este, aunque no llega a los mismos niveles de excelencia que su predecesor, es una verdadera joya técnica en todos sus apartados, estuvo a nada de ser el GOTY de este año.

🎮 Título: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 🕹️ Desarrollador: Nintendo 👔 Distribuidor: Nintendo 👾 Disponible en: Switch

1 – Hogwarts Legacy

El top 1 de los juegos más vendidos del 2023 es tal vez de los mejores juegos RPG que se han hecho. El secreto de su éxito de ventas no fue simple marketing, el juego realmente es muy bueno técnicamente es impresionante. Además, está disponible en todos puertos de última generación y con una gran optimización lo que denota un gran trabajo por hacer un gran juego.

🎮 Título: Hogwarts Legacy 🕹️ Desarrollador: Avalanche Software 👔 Distribuidor: WB Games 👾 Disponible en: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Microsoft Windows

Resumen de los 10 juegos más vendidos del 2023

El año 2023 ha sido un año muy bueno para los amantes de los videojuegos, con títulos para todos los gustos y plataformas. Estos 10 juegos han sido los más vendidos, pero no los únicos que han destacado por su calidad y diversión.

Por último, repasemos los juegos 10 más vendidos del 2023: