Los juegos independientes o indies son aquellos que se desarrollan sin el apoyo de una gran empresa editora. El año 2023 ha sido especialmente fructífero para este tipo de títulos, que han demostrado su calidad y originalidad en diversos géneros y plataformas.

A continuación, presentamos una selección de los 10 mejores juegos indies del 2023, basada en las valoraciones de la crítica y el público.

10 – Have a Nice Death

Have a Nice Death es un roguelike de corte oscuro similar a Hollow Knight, donde seremos la temible parca sumergida en un mundo sobrenatural y tenebroso, donde tendremos que lidiar con jefes y enemigos muy poderosos.

🎮 Título: Have a Nice Death 🕹️ Creador: Magic Design Studios 👔 Distribuidor: Gearbox Publishing 👾 Disponible para: PC y Nintendo Switch

9 – A Space for the Unbound

A Space for the Unbound es una aventura pixel art de corte “Slice of Life”, o de vida cotidiana. En él seremos Atma, un joven que desea ayudar a su novia Raya, mientras ocurren sucesos paranormales. Deberás investigar qué es lo que ocurre y descubrir los misterios del pasado de Raya.

🎮 Título: A Space for the Unbound 🕹️ Creador: Mojiquen Studio 👔 Distribuidor: Toge Productions 👾 Disponible para: PC, Playstation, Xbox, Nintendo Switch

8 – Lone Fungus

Lone Fungus es un plataformero clásico similar a Hollow Knight donde deberemos recorrer un mapa gigante en busca de obtener nuevas habilidades para superar enemigos y obstáculos. Muy recomendable, aunque fue poco reseñado y tuvo poca atención, es un título muy bien hecho.

🎮 Título: Lone Fungus 🕹️ Creador: Basti Games 👔 Distribuidor: Basti Games 👾 Disponible para: PC

7 – Storyteller

Storyteller es un juego basado en la mecánica de puzzles interactivos, donde debes armar historias basándote en un título con los personajes que te dan. Es bastante entretenido si eres un ratón de biblioteca o te encanta la lectura. Es sencillo y muy entretenido.

🎮 Título: Storyteller 🕹️ Creador: Daniel Benmergui 👔 Distribuidor: Annapurna Interactive 👾 Disponible para: Windows

6 – Rusted Moss

Rusted Moss es un juego que podríamos decir que tiene su propio género, el ganchovania, ya que es una mezcla de Metroidvania con Bionic Comando. Aquí, la protagonista debe recorrer un mundo desolado con ayuda de un gancho mecánico que le permite desplazarse por el entorno, descubrir secretos y enfrentar peligrosos enemigos.

🎮 Título: Rusted Moss 🕹️ Creador: Faxdoc, Happysquared, Sunnydaze 👔 Distribuidor: PLAYISM 👾 Disponible para: Windows

5 – Pizza Tower

Pizza Tower es una mezcla de plataforma con “speedrun”, donde deberás recorrer un mapa a gran velocidad en los pies de un frenético cocinero, buscando los ingredientes para una pizza. Tendrás que vencer los múltiples obstáculos y enemigos usando tus habilidades. En el modo de juego recuerda al legendario Sonic.

🎮 Título: Pizza Tower 🕹️ Creador: Tour De Pizza 👔 Distribuidor: Tour De Pizza 👾 Disponible para: PC

4 – The Last Spell

The Last Spell es un juego modo “Tower Defense” con roguelike. A medida que vas avanzando, vas desbloqueando armas, tropas, edificios para poder enfrentar a las hordas de enemigos que te atacan constantemente, muy adictivo y con excelentes graficos y gameplay.

🎮 Título: The Last Spell 🕹️ Creador: Ishtar Games 👔 Distribuidor: The Arcane Crew 👾 Disponible para: Nintendo, Playstation, PC

3 – Wildfrost

Wildfrost es un techbuilding como pocos se han visto, con una jugabilidad extremadamente buena, lindos graficos, es un juego con una gran dificultad, que tuvo en su momento críticas por lo complicado y frustrante que es. Es un reto real para los verdaderos amantes de la estrategia.

🎮 Título: Wildfrost 🕹️ Creador: Deadpan Games, Gaziter 👔 Distribuidor: Chucklefish 👾 Disponible para: PC, Nintendo Switch

2 – Hunt the Night

Hunt the Night es una joya que mezcla los géneros de Acción RPG como Secret of Man con la complejidad de la saga Souls, todo un indispensable si te gustan los desafíos y eres un nostálgico de la jugabilidad de los 90. Es un juego que fue financiado por Kickstarter y tomo alrededor de 4 años de desarrollo.

🎮 Título: Hunt the Night 🕹️ Creador: Moonlight Games 👔 Distribuidor: DANGEN Entertainment 👾 Disponible para: Nintendo Switch, Play 4 y 5, PC

1 – Sea of Stars

Sea of Stars es el top 1 de esta lista de los 10 mejores juegos indies del 2023. Una joya del RPG por turnos que rescata lo mejor del género y lo lleva a niveles que no se veian desde el clásico de clásicos Chrono Thrigger o el Final Fantasy 5. Con una historia atrapante y una jugabilidad intuitiva, es un fenómeno en ventas alrededor de todo el mundo.

🎮 Título: Sea of Stars 🕹️ Creador: Sabotage Studio 👔 Distribuidor: Sabotage Studio 👾 Disponible para: Nintendo, Xbox, PlayStation, PC

Resumen de los 10 mejores juegos indies del 2023

Estos son los 10 mejores juegos indies del 2023, seguro que hay muchos más que merecen ser reconocidos y disfrutados. Los juegos indies son una fuente inagotable de creatividad e innovación, que nos sorprenden año tras año con propuestas únicas e inolvidables.

En caso de que estés interesado en conocerlos, aquí te dejamos un listado sobre los 10 mejores juegos indies del 2023 para que los puedas encontrar.