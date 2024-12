Los juegos más esperados de 2025: ¿Cuáles son?

Se viene un año cargado de grandes entregas

El 2025 promete ser un año impresionante por la cantidad de lanzamientos que vivirá la industria a lo largo de los 12 meses. Sin lugar a dudas, los grandes estudios han decidido poner fecha a cada una de las sagas más famosas de los últimos tiempos. Ante ello, los fanáticos están atentos sobre cualquier información que pueda llegar en las próximas semanas.

En los últimos días de este 2024, te traemos una lista de los videojuegos más esperados para el nuevo año. La mayoría de los presentados son temas de conversación en redes sociales. Del mismo modo, puede que existan algunas sorpresas, debido a que algunos títulos pueden llegar a sorprender por su calidad.

Juegos esperados de 2025

GTA VI

Sin lugar a dudas, la sexta entrega de la saga de Rockstar Games es el título más esperado para el nuevo año. Su anuncio se dio a finales de 2023, y hasta la fecha no hay día oficial de lanzamiento. De igual forma, los seguidores están en conocimiento que se viene uno de los grandes juegos de todos los tiempos. La calidad gráfica puede sentar un precedente importante en la industria.

Plataforma: PlayStation 5, Xbox Series X | S y PC (sin confirmar este último).

Fecha: 2025 (segunda mitad).

Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft cuenta con su última carta de salvación para principios de 2025, y Assassin’s Creed Shadows se lleva todos los reflectores para ser el primer gran lanzamiento del año. A pesar de las críticas por los personajes y la historia, los seguidores de la saga están expectantes del resultado final de un proyecto importante.

Plataforma: PlayStation 5, Xbox Series X | S y PC.

Fecha: 14 de febrero de 2025.

Bordelands 4

Se trata de otra saga reconocida de la industria que tendrá su cuarta entrega. En los últimos meses, han llegado ciertos rumores sobre el desarrollo del título. Sin embargo, Take Two está confiado en que podrán lanzar el juego a finales de año. De igual manera, los fanáticos de este mundo están contentos.

Plataforma: PlayStation 5, Xbox Series X | S y PC.

Fecha: Finales de 2025.

Ghost of Yotei

Sucker Punch quiere seguir exprimiendo un mundo que le ha traído un rédito económico importante en los últimos años. Ghost of Yotei ha pasado por debajo de la mesa en la conversación, pero se habla de una calidad importante desde todo punto de vista.

Plataforma: PlayStation 5, Xbox Series X | S y PC.

Fecha: Finales de 2025.

¿Hay más títulos?

Death Stranding 2: On The Beach es otro de los juegos que llegarán en 2025. De igual manera, se habla bien de Kingdom Come: Deliverance II, Monster Hunter Wilds y Doom: The Dark Ages.