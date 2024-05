Más contenido de My Hero Academia podría estar llegando a Fortnite pero, esta vez con sus villanos como los personajes principales.

Fortnite continúa elevando el listón en cuanto a sus colaboraciones, con un catálogo de skins que sigue creciendo y nombres reconocidos en todo el mundo. Sin embargo, la comunidad parece entusiasmarse aún más cuando se trata de la llegada de anime al Battle Royale.

En este sentido, My Hero Academia, que ya ha tenido una colaboración en el pasado, podría estar preparando su segundo arribo muy pronto.

Aunque My Hero Academia no sería el primer anime en asociarse con Fortnite, muchos en su momento consideraron que la primera colaboración carecía de contenido suficiente. En particular, se remarcó la ausencia de los villanos icónicos de la serie.

Sin embargo, las filtraciones actuales apuntan a que Epic Games siempre tuvo en mente incluir a estos personajes en futuras colaboraciones.

My Hero Academia y sus villanos están planeados desde 2023

El influyente leaker HYPEX ha vuelto a sorprender a la comunidad de Fortnite al revelar emocionantes novedades sobre la posible llegada de los villanos de My Hero Academia al popular Battle Royale.

Según sus informes, desde el año pasado los archivos del juego han incluido a los villanos más reconocidos por el fandom, entre los que se destacan Shigaraki, Twice, Dabi y Toga.

Aunque la información no ofrece una fecha concreta de lanzamiento, los jugadores han comenzado a especular sobre la posible llegada de estos personajes al observar ciertas pistas en la tienda de aspectos de Fortnite. Muchos han notado que los colores de fondo de ciertos elementos hacen referencia a los villanos de Boku No Hero, lo que ha avivado aún más las expectativas de su inminente llegada al juego.

Con la reputación de HYPEX como un leaker confiable, la comunidad está cada vez más convencida de que la colaboración con My Hero Academia es una realidad que está por materializarse.

Si las filtraciones pasadas son indicativas, es probable que no pase mucho tiempo antes de que los jugadores puedan disfrutar de estos emocionantes personajes en Fortnite.