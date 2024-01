Naughty Dog alegra a la comunidad de fans de The Last of Us al revelar que el documental de esta producción llegará muy pronto.

The Last of Us Parte II continúa dando de qué hablar, sobre todo porque cada vez está más cerca el lanzamiento de esta remasterización.

Los fanáticos no pueden esperar a ver la nueva obra de Naughty Dog; ahora que se retomó el desarrollo de un documental sobre esta producción, los ánimos del público están por las nubes.

Y es que el proceso creativo y técnico de un videojuego es una experiencia increíblemente compleja, por lo que conocer los detalles de primera mano, es algo que transmite cercanía y demuestra los desafíos que afronta el estudio a cargo.

Más todavía, tratándose de la segunda parte de esta exitosa entrega que, para muchos ha sido considerada dentro de los 5 mejores juegos de la última generación. Dicho esto, ¡te toca a ti averiguarlo por ti mismo!

¿Qué pasó con el documental de The Last of Us Part II?

Uno de los mayores retos de The Last of Us Part II sería, en parte, el contexto en el que se estaba desarrollando esta producción. Hay que recordar que el diseño de este videojuego estuvo marcado por la crisis sanitaria de la pandemia por Covid-19.

Al igual que muchos otros títulos, la planeación se vio interrumpida debido a las normas de confinamiento. Esto también llevó a que todo el equipo a cargo del documental descartara la producción.

Aun así, Nautghty Dog lanzó el tráiler de Grounded II: Making The Last of Us Part II, para que todos los aficionados pudieran ver de cerca, los detalles del proceso creativo de esta entrega tan esperada entre el público.

¿Qué incluirá esta producción audiovisual?

Tal y como sucedió con Grounded, que incluyó entrevistas e información de desarrollo de la primera entrega de The Last of Us, esta secuela tendrá todas las novedades de la remasterización.

Si bien es cierto que el público daba por descartado el documental, el panorama cambió por completo. Los usuarios podrán ver la producción desde sus inicios en 2016, el contexto de la pandemia y la evolución de la aventura.

Con el estreno del videojuego a la vuelta de la esquina, cada vez son más los fanáticos ansiosos en redes sociales. Recordemos que la parte II de la saga llegará este 19 de enero. En cambio, el documental aun no tiene fecha de estreno, aunque ya se sabe que podrá visualizarse en YouTube de forma gratuita.