El primer Ninja Gaiden fue desarrollado por Tecmo, una compañía japonesa que ya había tenido éxito con otros títulos como Rygar o Tecmo Bowl.

El juego se inspiró en parte en la película El guerrero americano (American Ninja), protagonizada por Michael Dudikoff, y en la serie de cómics Daredevil, creada por Stan Lee y Bill Everett.

El nombre original del juego en Japón era Ninja Ryukenden, que significa «La leyenda del dragón ninja». Pero, se cambió para el mercado occidental, que significa «La espada ninja».

El juego destacaba por su elevada dificultad, que exigía una gran precisión y reflejos al jugador, así como por sus cinemáticas, que narraban la historia entre los actos con escenas animadas y diálogos.

Una saga de éxito

Ninja Gaiden tuvo una gran acogida tanto por la crítica como por el público, y se convirtió en uno de los juegos más populares y vendidos de la NES.

Su éxito propició la creación de dos secuelas directas para la misma consola: The Dark Sword of Chaos (1990) y The Ancient Ship of Doom (1991).

El renacer de Ninja Gaiden

Tras un periodo de silencio, Ninja Gaiden volvió a la escena en el año 2004 con el lanzamiento de Ninja Gaiden para Xbox.

El juego fue desarrollado por Team Ninja, un estudio interno de Tecmo liderado por Tomonobu Itagaki. Él ya había trabajado en Dead or Alive.

Su éxito dio lugar a varias versiones mejoradas y ampliadas. Por ejemplo: Ninja Gaiden Black (2005) o Ninja Gaiden Sigma (2007), que se lanzaron para otras consolas como PlayStation 3 o PlayStation Vita. También generó dos secuelas directas: Ninja Gaiden II (2008) para Xbox 360 y Ninja Gaiden 3 (2012) para PlayStation 3 y Xbox 360.

Esta saga que cumple 35 años desde que nació para la Nintendo clásica, pero que sigue vigente y actual. Su legado es imborrable.

Según los rumores, se estaría preparando una nueva entrega para las consolas de nueva generación. Como la nueva Xbox Series S que ya salió al mercado este año.