La película de The Legend of Zelda será una versión live-action, es decir, con actores reales. Contará con la producción de Shigeru Miyamoto, el creador de la franquicia, y Avi Arad, responsable de éxitos como Iron Man, Spider-Man: Into the Spiderverse o Uncharted.

Nintendo no ha dado más detalles sobre el proyecto, como el reparto o la fecha de estreno. Estará dirigida por Wes Ball y contará con la producción ejecutiva de Sony y Nintendo.

Los fans ya han empezado a hacer sus apuestas sobre quiénes podrían interpretar al heroico Link, la princesa Zelda y el malvado Ganondorf.

Lo que está claro es que la película de The Legend of Zelda será un acontecimiento histórico para los amantes de los videojuegos y el cine, que podrán ver por primera vez en la gran pantalla la épica aventura de Link.

Productor con mucha experiencia para The Legend of Zelda

Avi Arad es un veterano productor de cine que comenzó su carrera como diseñador de juguetes y que trabajo con Toy Biz, una empresa que tenía los derechos de fabricar figuras de acción de Marvel-Mattel.

Llego a ser el director creativo de Marvel Entertainment y el fundador de Marvel Studios, la división encargada de producir las películas basadas en los cómics.

Posteriormente abrió su propia productora de cine; Arad Productions, donde tiene bastante tiempo trabajando y produciendo películas como Uncharted o Ghost in the Shell.

Es un gran fan de las aventuras de Link desde que jugó al primer juego en 1986. Según declaró en una entrevista con IGN, siempre soñó con hacer una película de la saga, pero tuvo que esperar a que Nintendo le diera el visto bueno.

Para la película, Arad cuenta con la colaboración de Shigeru Miyamoto, el creador de The Legend of Zelda, Super Mario Bros., Donkey Kong, entre otras obras maestras.

La película de The Legend of Zelda está en plena fase de preproducción, lo que significa que se está trabajando en el guion, el diseño de producción, el casting y otros aspectos técnicos. Avi Arad ha dicho que espera empezar el rodaje a finales de 2024 y estrenar la película en 2025.