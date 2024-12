Un organismo de análisis estadounidense predice que su sucesora alcanzará hasta 80 millones de unidades vendidas antes del 2030.

La gran N japonesa toma la delantera en la industria de videojuegos y su consola híbrida alcanza los 46,6 millones de ventas en Estados Unidos. Estos números suponen el éxito histórico de Nintendo Switch por encima de las recaudaciones de PlayStation 2 en suelo americano.

En un reciente informe de Circana, la firma de análisis del mercado estadounidense, su director ejecutivo Mat Piscatella afirmó que la Switch superó a PS2 en unidades vendidas durante toda su vida. Fuera del territorio americano, la más vendida sigue siendo la segunda edición de PlayStation con 160 millones, le sigue Nintendo DS con poco más de 154 millones y la Switch se sitúa de tercera con 146 millones.

Este repunte se produjo en noviembre con un total de 2,4 millones de Nintendo Switch vendidas en Estados Unidos, superando en un 4% a la cifra de noviembre del año anterior. El bajo porcentaje de PS2 se debe al lanzamiento de su quinta consola y su modelo Pro, esta última constituye un 19% de todas las unidades comercializadas de PlayStation 5 y al menos el 28% de las ganancias que percibe la empresa por la consola al mes.

Mejores ventas

La Switch cuenta con tres modelos: estándar, Lite y la OLED con pantalla mejorada. Desde su lanzamiento en 2017, ha impulsado sus ventas gracias a títulos como Super Mario Odyssey con 28,50 millones, The Legend of Zelda: Breath of the Wild con 32,29 millones o Super Mario Brosh. Ultimate con 31,14 millones. Sus dos videojuegos más vendidos son Mario Kart 8 Deluxe con 64,27 millones y, en segundo lugar, Animal Crossing: New Horizons con poco más de 46 mill.

Lo cierto es que la compañía nipona registra importantes fluctuaciones en su trayectoria, desde los 61 millones de ventas por Nintendo Entertainment System, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube hasta el éxito de la Wii. Según DFC Intelligence, otra firma de análisis de mercado, las ventas de Switch 2 podrían alcanzar los 17 millones de ventas el próximo año y al menos 80 millones para el 2028.

Noticias de Nintendo Switch 2

Otra ola de rumores se alza sobre la sucesora de Switch, esta vez el conocido insider Ninspider anuncia que “hay información sin confirmar de que la siguiente semana al Nuevo Año en Japón puede ser ese momento”. Podría tratarse de una fecha específica para su lanzamiento o simplemente otro momento para hacer anuncios de nuevos juegos.

De acuerdo con las últimas filtraciones, es posible que el primer trailer de Nintendo Switch 2 se de entre el 6 y el 10 de enero de 2025. Además, vendrá con tres modelos: Básico, Mejorado y Premium para elevar la experiencia de juego a los usuarios más demandantes y así garantizar mayor calidad y fluidez.