¿Listo para conocer las ofertas de la semana en la Nintendo eShop? ¡Pues tenemos buenas noticias! Y es que los juegos que hallarás en la tienda digital son de los más reconocidos. ¡Estamos seguros de que te encantarán!

Lo mejor de todo es podrás aprovecharlos hasta el 15 de febrero con rebajas destacadas de hasta más del 80%. ¡Incluso encontrarás juegos por tan solo 2$! Lo único que deberás hacer es ingresar a la eShop y seleccionar los títulos que más te llamen la atención entre la larga lista de opciones.

Eso sí, recuerda que todas las ofertas destacadas de la tienda digital tienen un tiempo limitado para acceder a ellas con el precio descontado. Si pasa ese periodo y quieres disfrutar de algunas de estas entregas, deberás pagar el precio original. ¡Atención porque los descuentos se renuevan cada jueves!

¿Cuáles son las ofertas más económicas de esta semana?

Si te gustan los juegos exclusivos de Nintendo, debes saber que cada jueves podrás adquirir títulos en rebaja para que te diviertas al máximo en esta consola. Al igual que otras tiendas digitales, Nintendo premia la fidelidad de sus usuarios con obsequios semanales.

Por el momento, una de las ofertas actuales más destacadas es la de 9 Monkeys of Shaolin + Ash of Gods + Redeemer: Bundle. Y es que podrás disfrutarlo por tan solo 1.99$, aunque su precio original es de 39.99$.

También hallarás Another Sight por un costo de 3.99$, Blade of Darkness por 2.95$, Children of Morta por 5.46$ y Deponia Collection por 3.99$. La mejor parte es que todas estas entregas tenían precios desde 15$ hasta 40$, por lo que el ahorro es bastante significativo.

Otras joyas de Nintendo Switch

De igual forma, hallarás otros juegos de alta popularidad con descuentos convenientes, como es el caso de Final Fantasy 1-VI Bundle. Aunque su precio original es de 74.99$, en esta tienda digital podrás reclamarlo hasta el próximo jueves por 59.99$.

Además, destaca Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition para los amantes de Harry Potter, por un costo de 41.99$. ¡Te ahorrarás 18 dólares! Y por si fuera poco, encontrarás Mortal Kombat 11 por tan solo 9.99$ con un ahorro de prácticamente 40$.