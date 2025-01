Nuevo RPG Inspirado en Chile: The Rangers In The South

El RPG chileno The Rangers in the South combina exploración y roguelike en un mundo inspirado en la geografía de Chile.

The Rangers in the South es un RPG creado por Samuel Uriarte con un toque roguelike y una gran libertad de exploración. Disponible el 9 de enero de 2025, te sumerge en un mundo inspirador y desafiante.

Un Mundo Inspirado en la Geografía Chilena

A veces se necesita una sola persona con una idea brillante para crear algo sorprendente. Samuel Uriarte, desde Chile, ha invertido seis años en desarrollar The Rangers in the South, un RPG que combina elementos de exploración y roguelike. Este juego nos invita a sumergirnos en un mundo que conjuga gráficos retro de la era SNES con la tecnología moderna, permitiéndonos explorar diversos biomas y mazmorras generadas de manera procedural. Una de las características únicas es cómo se inspira en la geografía diversa de Chile, lo que le proporciona un entorno auténtico y rico en detalles que premia la curiosidad del jugador.

La Aventura y Desafíos en las Tierras del Sur

La trama del juego nos sitúa en un mundo inicialmente pacífico, ahora amenazado por demonios despertados por una erupción volcánica. Como jugador, tomas el papel de un guardabosque, encargado de proteger tu tierra en una época donde los héroes son necesarios nuevamente. A diferencia de otros RPG, aquí no hay clases predeterminadas; puedes personalizar a tu personaje con combinaciones únicas de habilidades y equipo. La muerte en este juego no es el fin, sino una oportunidad en el ciclo del juego roguelike: cada generación de héroes hereda objetos y conocimientos, lo que añade una capa de rejugabilidad a la experiencia.

Además, el juego incorpora una mecánica de supervivencia interesante, donde el hambre influye en la regeneración de la salud, motivando así a los jugadores a cazar y planificar sus expediciones cuidadosamente.

Expectativas y Futuro para The Rangers in the South

El entusiasmo de la comunidad por The Rangers in the South es evidente, con una demo bien recibida y críticas positivas. Gracias a los comentarios de los jugadores, Uriarte ha realizado refinamientos tanto en el balance de juego como en gráficos. Aunque inicialmente será un título para un jugador, Uriarte no descarta la opción de introducir un modo multijugador local en el futuro si el juego alcanza el éxito esperado.

Con su lanzamiento en Steam programado para el 9 de enero de 2025, este título promete ser una adición emocionante al género indie de RPG y una muestra de la creatividad chilena en la industria de los videojuegos.