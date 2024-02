Es posible que los fans de PlayStation no vean ningún lanzamiento destacado en lo que queda del año. Todo esto fue confirmado por los directivos de Sony. A pesar del reciente éxito de Helldivers 2 y del próximo lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth para PS5 a finales de este mes, parece que los grandes títulos establecidos por Sony serán pocos y estarán espaciados en el tiempo.

En su último informe financiero, Sony delineó sus planes para el próximo año fiscal, que va desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo del año siguiente.

La compañía afirmó que la sección de PlayStation no tiene previsto lanzar ningún título importante de franquicias conocidas durante este período. Aunque no proporcionaron más detalles al respecto, dejaron claro que no habrá muchos lanzamientos durante este tiempo.

¿Tendrá esto consecuencias negativas para Sony PlayStation?

El hecho de que Sony haya declarado que no lanzará ningún título importante en lo que queda del año no significa que no estén trabajando en otros proyectos en secreto. Filtraciones anteriores sugieren que la compañía tiene planes importantes en marcha, como la tercera entrega de Marvel’s Spider-Man y la tercera parte de The Last of Us.

Nuevas franquicias como Concord están programadas para su lanzamiento este año, junto con exclusivas de «segunda mano» como el remake de Silent Hill 2 de Konami o Stellar Blade. Además, se ha confirmado que sagas como God of War, Uncharted o Spider-Man no tendrán novedades hasta al menos abril de 2025.

Esto no sorprende en cierta medida, ya que la mayoría de estas sagas lanzaron secuelas recientemente, lo que significa que los fans tendrán que esperar un tiempo para satisfacer sus ansias.