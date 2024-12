La plataforma viene con sorpresas hasta el primer mes del nuevo año.

Para los fanáticos y grandes usuarios de Playstation hay buenas noticias hasta el 2025. A partir del 20 de diciembre y extendiéndose a lo largo de enero, la PS Plus se llenará de ofertas irresistibles que van a hacer temblar tu lista de videojuegos disponibles. Se trata de una gran noticia para todos los que se encuentran dentro de la plataforma.

La temporada de rebajas ha llegado y, como es habitual, PlayStation se asegura de ofrecer una selección impresionante de títulos a precios reducidos. Estos descuentos comenzarán justo antes de las festividades, dándote la oportunidad perfecta para conseguir esos juegos que has estado deseando y quizás darte un capricho o completar tu colección.

Uno de los grandes triunfadores de esta promoción es, sin duda, Call of Duty: Black Ops 6. Con su intensa jugabilidad y gráficos impresionantes, este título ha sido uno de los favoritos entre los jugadores. Durante las rebajas de enero, tendrás la oportunidad de adquirirlo a un precio con descuento significativo. Si todavía no lo has probado, este es el momento perfecto para sumergirte en su apasionante mundo militar.

Llega NBA 2K25 y God of War en ofertas de Playstation

No podemos olvidar a los fanáticos de los deportes. La primera oferta para NBA 2K25 también hace su debut durante estas rebajas. Este juego no solo ofrece una experiencia increíblemente realista de baloncesto, sino que también cuenta con modos de juego innovadores y actualizaciones constantes que lo mantienen fresco y divertido.

Los amantes de las épicas aventuras también tienen motivos para celebrar. God of War, un clásico atemporal que ha cautivado a millones, estará disponible con descuentos en ambas plataformas, PS5 y PS4. Esta saga ha sido aclamada por su narrativa envolvente y su impresionante jugabilidad, convirtiéndolo en un título imprescindible en cualquier biblioteca de videojuegos.

Con estas ofertas, enero se promete como un mes muy emocionante para PS Store. Además de los descuentos en juegos individuales, el servicio de suscripción de Playstation también está listo para brillar. Con acceso a una amplia gama de títulos.

Títulos grandes para el catálogo

La llegada de las rebajas de enero en la PS Store trae consigo una serie de oportunidades inmejorables para los gamers. Desde Call of Duty: Black Ops 6 hasta God of War, pasando por NBA 2K25, hay algo para cada tipo de jugador. Será interesante como será el comportamiento de los usuarios hasta el final del mes de enero.

Del mismo modo, es probable que llegue una lista importante de títulos gratis para las siguientes semanas. La idea es seguir atrayendo usuarios a la plataforma.