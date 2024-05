Sony intenta crecer en el ecosistema gaming de smartphones desde hace algunos años, de hecho, en 2022 creó una división de PlayStation Studios Mobile y comenzó a desarrollar un juego AAA basado en las IP ya existentes, pero con el objetivo de operar de forma independiente a las consolas convencionales.

En esta oportunidad, un rumor de oferta laboral en PlayStation Global sugiere que Sony busca arquitecto de plataforma móvil para continuar los planes de distribución de videojuegos en nuevos dispositivos.

Tanto así que la misma propuesta de trabajo indica que la compañía requiere de un ingeniero de software para diseñar dicha aplicación de publicación y operación de juegos gratuitos móviles. Algo como Google Play Store o App Store.

No sería la primera vez que Sony intenta publicar para este nicho, a principios del 2023 lanzó el Ultimate Sackboy para dispositivos iOS y Android, una licencia del estudio Exient y también en un formato gratuito. Entre esos antecedentes también se encuentra la vez que el ejecutivo de la firma reveló sus intenciones de expandirse y acrecentar su comunidad.

Antecedentes de Sony con una plataforma para smartphones

En su momento se creyó que Sony solo se refería a versionar sus títulos más destacados a un formato móvil pero la estrategia parece ser todavía más ambiciosa, como parte de un nuevo modelo de negocio y una hoja de ruta del CEO Hermen Hulst y Hideaki Nishino.

La compañía ya demostró su desinterés por una política exclusiva cuando decidió publicar God of War, The Last of Us o Ghost of Tsushima en PC, incluso, este último fue el más exitoso con un total de 77.154 jugadores en simultáneo y eso que solo está disponible en países donde puede descargarse PlayStation Network.

Estas jugosas cifras son más que alentadoras para arriesgarse en otras plazas. Otra pista sobre las pretensiones de Sony es que la oferta laboral menciona juegos de corte free to play, es decir, quiere estar al alcance de todos.

Incluso, puede que la multinacional japonesa se motivara al ver los objetivos de Microsoft que también inaugurará una tienda móvil para Xbox tras la compra de Activision Blizzard, sin duda, otra razón para trasladar la competencia a otros ecosistemas.

Cifras del mercado de juegos móviles

El servicio de gaming en móviles tiene una valoración de 90 mil millones de dólares y promete crecer con la incursión de Microsoft para mediados de julio según Sarah Bond y, aparentemente, la de Sony y Epic Games a finales de 2024.

Según 3Djuegos, la fabricante japonesa invirtió en la adquisición de Firesprite Games y Valkyrie Entertainment también para impulsarse y subir la vara en materia de calidad del negocio móvil.