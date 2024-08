La salida del PS VR2 fue bastante normal, dado que el anuncio no trajo grandes sorpresas. Sin embargo, en Norteamérica se ha evidenciado que estos dispositivos se están agotando gracias a una oferta considerable. Según el medio The Shortcut, las ventas de esta tecnología aumentaron un 2350% tras un descuento de 200 dólares.

En Amazon, el PS VR2 se agotó en menos de un día, con usuarios comentando que el precio de salida era muy alto para lo que realmente ofrecía. Esta rebaja significativa parece haber sido el incentivo necesario para que muchos consumidores finalmente adquirieran el dispositivo, mostrando que el precio inicial era una barrera considerable para su adopción masiva.

¿A qué se debe el aumento de ventas?

Lo impresionante viene de la mano de más detalles revelados por The Shortcut. El más relevante es que estas ventas superan las de los últimos siete meses combinadas. Todas las líneas de tiendas, como Walmart, también empezaron a reducir el precio de este equipo y experimentaron el mismo aumento en ventas.

Muchos especulan que esta compra masiva también está impulsada por la actual compatibilidad del PS VR2 con PC. Esta funcionalidad adicional ha ampliado su atractivo, atrayendo no solo a los usuarios de PlayStation, sino también a los jugadores de PC que buscan una opción de realidad virtual de alta calidad.

Al PS VR2 le faltan entregas emblemáticas

El visor especializado para PlayStation 5, lanzado a inicios de 2023, llegó junto a títulos destacados como Horizon Call of the Mountain y otras entregas diversas para entretener a los jugadores. Aunque Gran Turismo 7 también se unió a las entregas disponibles del PS VR2, la comunidad no encontró una motivación real en comparación con los juegos de terceros que Meta Quest lanzaba, como Batman: Arkham Shadow.

Entre las novedades, se espera que la aplicación especializada para esta tecnología esté disponible en Steam desde el 6 de agosto de este año. Si esto resulta exitoso, Sony podría experimentar otro aumento de ventas en un futuro cercano, gracias a la gran biblioteca de juegos que estarán disponibles para estas gafas de realidad virtual.

La compatibilidad con Steam abrirá nuevas posibilidades para los jugadores de PC, aumentando así el atractivo del PS VR2 más allá de los usuarios de PlayStation.