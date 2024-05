Desde el lanzamiento de Marvel vs Capcom: Infinite en 2017, los seguidores de los crossovers de lucha más populares están en vilo. Siguen esperando noticias sobre una posible continuación de la serie que reunió a los más grandes de ambas franquicias en batallas épicas.

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre un nuevo título en la franquicia, hay señales que mantienen expectantes a los aficionados. Después de la última entrega, que recibió críticas mixtas, los aficionados anhelan ver a los personajes de forma más realista y con animaciones increíbles.

Rumores que rondaron en internet durante 2021 y 2022 sugerían que una nueva entrega de Marvel vs Capcom se estaba desarrollando. Aunque la compañía japonesa no les dio la razón a estas especulaciones, generaron una gran expectativa entre los fans tras insinuar que no descartan la idea.

A través de entrevistas y declaraciones públicas, la empresa con sede en Osaka manifestó su disposición a explorar nuevos juegos de la saga. Pero, solo cuando las circunstancias sean favorables.

¿Qué nos depara el próximo Marvel vs Capcom?

De materializarse su desarrollo, podemos anticipar una serie de mejoras y novedades en este nuevo título de Marvel vs Capcom, entre las cuales destacan:

Un elenco de personajes ampliado: se espera que el juego presente un roster aún más extenso que su predecesor, con la inclusión de icónicos personajes clásicos y nuevas adiciones. Esto podría abarcar desde figuras legendarias hasta recientes incorporaciones como los mutantes de X-Men 97, Shang-Chi, Deadpool. O incluso personajes de los últimos remakes de Resident Evil.

Refinamiento de las mecánicas de juego: la jugabilidad de Marvel vs Capcom siempre ha sido reconocida por su frenesí y profundidad. Un nuevo título seguramente perfeccionará aún más estas mecánicas, ofreciendo una experiencia de juego aún más gratificante y emocionante para los jugadores.

Variedad de modos de juego: además de los clásicos modos arcade y versus, es probable que el nuevo Marvel vs Capcom incluya modalidades de juego adicionales. Estas ampliarían la experiencia y aumenten su rejugabilidad, brindando a los jugadores una mayor variedad de opciones para disfrutar.

Mejoras gráficas: aprovechando al máximo las capacidades de las consolas y PCs actuales, el juego seguramente presentará gráficos impresionantes que llevarán la acción a un nuevo nivel visual, especialmente si se emplea la potencia del Unreal Engine 5 para ofrecer una experiencia visualmente impactante y envolvente.

Además de las mejoras en el juego y los avances tecnológicos, un nuevo Marvel vs Capcom despertaría indudablemente la nostalgia de los fanáticos. Volver a experimentar los combos más emblemáticos, reunir a los personajes más queridos y sumergirse en la emoción de las batallas por equipos sería una experiencia incomparable.

Solo el tiempo dirá si este anhelado sueño se materializará. Sin embargo, lo que podemos afirmar con seguridad es que, de confirmarse su desarrollo, Marvel vs Capcom estaría destinado a convertirse en uno de los títulos más anticipados y celebrados de la próxima generación de juegos. Especialmente considerando que han pasado ya siete años desde el último lanzamiento de la saga.