Project Century: El Nuevo Viaje de Ryu Ga Gotoku al Japón de 1915

Project Century, el nuevo juego ambientado en el Japón de 1915 de los creadores de Yakuza y Like a Dragon.

Project Century es el nuevo y emocionante juego de los creadores de la saga Yakuza, Like a Dragon y Judgment. Ambientado en el Japón de 1915, promete acción y una atmósfera única que hará las delicias de los fans.

Un Salto a una Nueva Era de Acción

El famoso estudio japonés Ryu Ga Gotoku, conocido por títulos como Like a Dragon y Judgment, ha sorprendido a todos durante The Game Awards 2024 con el anuncio de su nueva IP: Project Century. Este juego en tercera persona se ambienta en el Japón de 1915, un período rico en cambios sociopolíticos y estéticos que prometen un telón de fondo impresionante para esta nueva aventura.

Project Century no es simplemente otra entrega de Yakuza o Like a Dragon, sino un título con su propia identidad. Aunque el estudio no ha dejado claro si existe alguna conexión directa con sus franquicias más reconocidas, el ambiente y la estética podrían plantear un guiño hacia aquellos seguidores que buscan similitudes con sus obras previas. El juego incorporará un sistema de combate frenético y desafiante, donde la violencia y las ejecuciones brutales estarán a la orden del día, brindando una experiencia potente y que seguro dejará huella.

Lo Misterioso de Project Century

Parece que Ryu Ga Gotoku ha optado por mantener el suspenso en torno a Project Century. Actualmente, son escasos los detalles confirmados sobre el protagonista o la trama; sin embargo, el tráiler ha revelado a un incógnito y audaz personaje que recorre las calles de un bullicioso Japón, dispuesto a enfrentarse a cualquier adversario que se cruce en su camino. Este escenario lleva a especular sobre posibles elementos narrativos que profundicen la historia de las organizaciones criminales de la época, algo que sin duda elevaría aún más el atractivo de la propuesta.

Los fans están ansiosos por conocer más sobre este intrigante título, y aunque Ryu Ga Gotoku no ha revelado fecha de lanzamiento ni plataformas específicas, los rumores sugieren que probablemente se estrene en PlayStation, Xbox y PC. Por ahora, el estudio se mantiene hermético, dejando el espacio para la especulación y la emoción entre la comunidad de jugadores.

Con esta nueva IP, Ryu Ga Gotoku parece dispuesto a explorar nuevas fronteras, ampliando su legado y reafirmando su posición en la industria con un juego que promete ser tan memorable como innovador. Estaremos atentos a cualquier novedad que nos acerque más a descubrir el misterio que envuelve a Project Century.