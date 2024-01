Si eres un fanático de los juegos de aventuras, plataformas y exploración, no puedes dejar pasar la oportunidad de probar la demo gratuita de Prince of Persia: The Lost Crown.

Este es el nuevo lanzamiento de Ubisoft y busca revitalizar una de las sagas más emblemáticas del género. La demo ya está disponible para su descarga en PlayStation, Xbox, PC y Switch, ofreciéndote un adelanto de lo que te aguarda en el juego completo, programado oficialmente para lanzarse el próximo 18 de enero en todo el mundo.

Prueba Prince of Persia: The Lost Crown es un metroidvania con estilo único

Prince of Persia: The Lost Crown se presenta como una propuesta diferente dentro de esta franquicia. Ya que adopta la estructura metroidvania, que fusiona elementos de acción, plataformas y exploración en un mundo interconectado lleno de secretos y desafíos.

El juego destaca también por su distintivo estilo artístico, basado en el arte persa y con un efecto visual de pintura al óleo que le confiere una estética singular y muy bonita.

En esta emocionante aventura, la trama es bastante sencilla en apariencia. Asumirás el control de un guerrero, quien se embarcará en la búsqueda de la corona perdida que fue robada por un malvado hechicero.

A lo largo de esta travesía, contará con la colaboración de una misteriosa y poderosa aliada y el poder de controlar el tiempo, permitiéndole de esa manera manipular su entorno y enfrentarse a sus enemigos.

Una demo diseñada para deslumbrar

Esta demo gratuita de Prince of Persia: The Lost Crown no se limita a una simple y pequeña sección del juego. Ha sido creada específicamente para brindar una experiencia variada y entretenida, sin desvelar aspectos cruciales de la trama.

Durante la prueba, podrás desbloquear algunos de los poderes temporales y amuletos, utilizando estas habilidades para superar obstáculos, resolver acertijos y enfrentarte a desafiantes enemigos. Además, tendrás acceso al nuevo tráiler del juego, que te ofrecerá un vistazo a algunas de las zonas y situaciones que te aguardan en el juego completo.

Descarga la demo gratuita en tu plataforma favorita. Recuerda que el 18 de enero podrás sumergirte en la experiencia completa en Xbox, PS5, PS4, PC y Nintendo Switch.