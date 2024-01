Este 2024 genera altas expectativas entre el público por todos los estrenos anunciados por Sony. En los próximos doce meses los aficionados disfrutarán de entregas exclusivas en PS5, que sin duda te resultarán muy prometedoras.

La prestigiosa compañía actualizó el blog oficial con todos los juegos que estarán disponibles para PlayStation 5. Si bien es cierto que algunos títulos no poseen una fecha de lanzamiento confirmada, no cabe duda de que en poco tiempo podrás disfrutar de ellos sin ningún inconveniente.

Por el momento, la información publicada hace referencia a 19 grandes videojuegos; noticia que rápidamente enloqueció a los fanáticos en redes sociales, sobre todo porque la empresa ya habría anunciado su nuevo catálogo con los títulos gratis de este mes en curso.

¿Qué juegos estrenarán este 2024 en PS5?

Sony anunció a través de su sitio web, el estreno de obras muy esperadas, como es el caso de Rise of the Ronin y Tekken 8. Además, se hizo mención a otros exclusivos muy codiciados entre el público como Final Fantasy VII Rebirth y The Last of Us Part II Remastered.

De igual forma, destacan obras como Concord, Pacific Drive, Forever Skies, Silent Hill 2 y The Plucky Squire, por nombrar algunos de los títulos de mayor renombre entre los aficionados.

Está claro que aunque no se publicó una fecha exacta de estos lanzamientos, los usuarios podrán acceder a ellos muy pronto en la consola de PS5. ¡Incluso se habla de que algunos llegarán en el primer trimestre!

¿Qué pasó con Wolverine?

Más allá de las entregas fenomenales que aparecen en la lista emitida por Sony en su página oficial, algo que extrañó a los fanáticos, y que se dio a conocer en redes sociales, fue la ausencia del tan esperado Marvel’s Wolverine.

Aunque a finales de 2023 surgieron rumores de que este aclamado videojuego llegaría a PS5 en 2024, el hecho de que no se incluyera en el blog de la compañía dio mucho de que hablar, sobre todo porque los aficionados ya comenzaron a cuestionarse si realmente se lanzará el juego de Marvel este año.