¿Quién será la imagen de EA Sports FC 24? Filtran al nuevo embajador del juego

El lanzamiento de EA Sports FC 24 tiene a todos los aficionados del fútbol en la expectativa por ver cómo será la nueva versión de este simulador futbolístico. Así pues, son muchas las informaciones que siguen saliendo a la luz en torno al próximo estreno de este videojuego.

El famoso Billbil-kun, quien ya reveló que la fecha del lanzamiento está pautada para el 29 de septiembre, dio a conocer quién será la nueva imagen de la marca.

Y es que en las últimas ediciones había sido Kylian Mbappe el embajador de los juegos FIFA. Sin embargo, filtran que en esta ocasión habrá un nuevo futbolista al frente de la presentación oficial de EA Sports FC 24. Según esta fuente, Erling Haaland del Manchester City sería el elegido para protagonizar las campañas de marketing que se darán a conocer este mes.

Al parecer todo se debe a que la compañía quiere contar con una imagen renovada para este nuevo comienzo de la serie deportiva. De esa forma, Billbil-kun comentó que la portada que contará con Haaland como protagonista lo mostrará “en un partido de la Champions League a punto de golpear y con un brazo extendido”.

Además, se informó que Haaland estará presente en el Ultimate Edition junto a otras estrellas del fútbol. Vinicius Jr, Son Heung-min, Sam Kerr, Zinedine Zidane, Johann Cruff y Pelé serán algunos de ellos. El insider también señaló que la presentación oficial del juego estaría pautada para el 13 de julio.

Más detalles del nuevo EA Sports FC 24

El sucesor de FIFA estará disponible para todos los aficionados en PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4 y Xbox One. A pesar de que Electronic Arts no ha confirmado si se lanzará una versión para Nintendo Switch, no se descarta esa posibilidad.

La nueva entrega de este videojuego mantiene a todos los amantes del fútbol en la expectativa, sobre todo por los cambios que sugieren un nuevo inicio en esta famosa serie deportiva. Además, podría haber un acceso anticipado para Ultimate. Esto quiere decir que los jugadores disfrutarían del juego a partir del 22 de septiembre.

También filtran precios de las ediciones

Cabe destacar que el videojuego contará con dos versiones: la Estándar y la Ultimate. Hasta ahora, la empresa no ha confirmado los precios definitivos.

No obstante, según las filtraciones del insider Billbil-kun los costos corresponderán a $69.99 para la edición estándar en PC, PS4 y Xbox One. Sin embargo, el precio de esta versión aumentará a $79.99 para PS5 y Xbox Series X|S.

Por otra parte, la Edición Ultimate llegará por $99.99 para PC y la versión digital Cross-Gen cotará $109.99. En tanto, los amantes del fútbol tendrán que esperar por Electronic Arts para que revelen más información en este mes de julio, como ya lo habían anunciado.