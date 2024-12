Reclama Vampire Survivors en Epic Games Store totalmente gratuito

Entérate de las últimas ofertas de EGS.

El roguelike minimalista de Poncle Limited es el segundo juego que regala Epic Games Store por motivos navideños. The Lord of the Rings: Return to Moria fue el último título totalmente gratuito en la plataforma, desde el 12 de diciembre hasta hoy jueves 19 a las 17:00 horas que será sustituido por Vampire Survivors.

Se trata de uno de los mejores bullet hell desde su lanzamiento en diciembre de 2022, una opción que estará disponible sin costo adicional hasta el día viernes 20. Un total de 24 horas para que puedas reclamarlo con un registro activo en la tienda de Epic Games. Una vez descargado, se mantendrá en tu biblioteca para siempre y podrás jugar cuando quieras en tu PC.

Vampire Survivors cuenta con un 98% de reseñas positivas en Steam con más de 11 millones de copias vendidas. Sitúa al jugador frente a una horda de monstruos mientras pule sus habilidades de combate. Como protagonista, deberás iniciar la partida con ataques básicos e ir ganando experiencia, ampliar tu arsenal de armas y desbloquear conjuros y extras para eliminar la mayor cantidad de enemigos posible.

Su mecánica resulta estimulante con una progresión dinámica y rápida, atractivos gráficos en pixel art y excelente relación precio-calidad, aunque si aprovechas este regalo decembrino no tendrás que pagar ni un solo dólar. Otro de sus aspectos más elogiados es el modo cooperativo para un total de 4 jugadores.

Vampire Survivors: Más detalles

Este título indie consta esencialmente en la supervivencia, como su título indica, en una carrera por recolectar el oro y enfrentar a los demonios ante que la muerte toque tu puerta. Debes alcanzar al menos tres armas ofensivas para defenderte y ayudar a otros sobrevivientes en medio del caos.

Es un juego bastante simple con un formato de disparos y un estilo visual retro completamente adictivo. Este es el enlace para obtenerlo.

Vampire Survivors es compatible con mouse, teclado, controlador y pantalla táctil. En Windows, necesitarás al menos un procesador y sistema operativo de 64 bits, 1 GB de RAM y 600 MB de almacenamiento disponible. En macOS, se recomienda un procesador Apple Silicon o Intelx64.

Otros regalos de Epic Games Store

Mañana 20 de diciembre a las 17:00 horas (España) se anunciará otro juego sorpresa de EGS. Este sistema de regalos por 24 horas sustituye el pasado método de dos semanas con obsequios en videojuegos. Permite que los usuarios mantengan la expectativa al tope y visiten la plataforma a diario para aprovechar cualquier oferta.