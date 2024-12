Rematch: El nuevo juego de fútbol de Sloclap

Rematch, el nuevo juego de fútbol de Sloclapde los creadores de Sifu. Multijugador 5 vs 5, realismo y acción como nunca antes.

Sloclap, los genios detrás de Sifu, han anunciado su nueva apuesta: Rematch. Este juego de fútbol multijugador online promete revolucionar el género al combinar la esencia del deporte con mecánicas de acción únicas.

La nueva joya de Sloclap: Rematch

Después del impresionante éxito de Sifu, Sloclap ha puesto todas sus energías en Rematch, una propuesta inesperada: un juego de fútbol que mantiene el ADN de acción y dinamismo que caracteriza a este estudio. Si te sorprende que los creadores de un juego de artes marciales den el salto al fútbol, no estás solo. Sin embargo, los fans pueden estar tranquilos, ya que Rematch no se olvida de sus raíces.

En Rematch, te sumergirás en emocionantes partidos 5 contra 5, donde cada jugador controla solo a un personaje en el campo. Este enfoque en la individualidad resalta la habilidad personal y la estrategia of the team. En lugar de ser simple un arcade de fútbol con movimientos exagerados, Rematch apuesta por un realismo con un toque particular: no hay fueras de juego ni balones fuera del campo. Esto genera una experiencia de juego fluida y continua, similar a las canchas reducidas en FIFA Volta.

Innovador y envolvente

Rematch se desarrolla en un horizonte futurista, aproximadamente a 40 años en el futuro, donde la humanidad ha abrazado un estilo de vida más sustentable y armonioso. Los estadios reflejan esta visión con un diseño lleno de colores que evocan escenarios inspirados en la naturaleza y las energías renovables.

El juego es fiel a la filosofía de Sloclap: fácil de jugar, pero complejo de dominar. La perspectiva en tercera persona realza la inmersión, permitiendo a los jugadores sentirse al ras del campo, buscando ansiosamente a sus compañeros de equipo para pasar el balón. Las animaciones son fluidas y acrobáticas, evocando el dinamismo que es sinónimo de Sloclap. Además, puedes esperar ver movimientos distintivos, como dribblings espectaculares y tiros precisos.

Otra característica destacada es el énfasis en la precisión y la reactividad. Todo el diseño de Rematch está pensado para ofrecer una experiencia competitiva justa, atrayendo tanto a novatos como a expertos del género. Para aquellos interesados en la posición emblemática de portero, se ha creado un rol especialmente emocionante de jugar.

Rematch se lanzará en 2025 para PS5, Xbox Series y PC como un título premium, asegurando una experiencia de alta calidad sin las limitaciones de un juego free-to-play. Con actualizaciones estacionales en el horizonte, Sloclap se asegura de que siempre habrá una buena razón para sumergirse en este fascinante futuro del fútbol. No cabe duda de que Rematch será otro gran éxito en el portafolio de juegos innovadores de Sloclap.