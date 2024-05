El proyecto de Perfect Dark ve problemas en el horizonte. Se trata de uno de los juegos que más ha ilusionado de la saga para Xbox, sin embargo, recientemente salieron a la luz declaraciones de informantes que se ganaron una buena reputación, como lo son el periodista Jeff Grubb de Giant Bomb o el insider Shinobi602, quienes aseguran que el juego está en problemas.

Apenas esta semana llegó la noticia de que Microsoft decidió cerrar cuatro de sus estudios: Arkane Austin, Tango Gameworks, Roundhouse Studios LLC y Alpha Dog Games. Esto significa que los responsables por juegos como Redfall, The Evil Within y el recién publicado Hi-Fi Rush ya no están.

Grubb comunicó en su programa que más de una vez llegó a escuchar que las cosas estaban “difíciles” para que el proyecto de Perfect Dark se diera. Alex Donaldson, del medio VG247, confirmó el mismo sentimiento. Y el historiador de videojuegos Liam Robertson llegó a referirse al desarrollo de Perfect Dark como “un desastre prolongado” en el tiempo.

El videojuego prometía ser un reboot de un thriller de agentes secretos en futuro no tan lejano. Fue anunciado en 2020, pero, desde entonces, casi ningún tipo de información se hizo pública. Aún más preocupante, miembros del estudio encargado, The Insider, decían hace un año que no sabían qué tipo de juego era el que se buscaba.

Perfect Dark en la oscuridad

El original Perfect Dark sigue siendo considerado como uno de los mejores FPS de la historia. Fue uno de los juegos más populares del catálogo que ofrecía el Nintendo 64 y, desde entonces, pues sigue manteniendo su popularidad y cariño. Esta versión, al menos, está disponible en digital para las consolas Xbox tras la remasterización de Rare.

La última vez que se había tenido noticias de su reboot fue en junio de 2023. En esa ocasión, decían que el proyecto estaba en una fase temprana de desarrollo. El proceso fue complicado por varias razones, incluyendo la renuncia de integrantes del equipo en 2021, la cual incluía a directivos.

Alex Donaldson, cuando en su momento habló del proyecto, destacó que el equipo era uno que realmente se esforzaba “por empujar una roca hacia una colina empinada”.

Lo único que queda hacer ahora es esperar al próximo showcase de Xbox, programado para nueve de junio, para ver si el título está incluido entre los mencionados.